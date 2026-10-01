Ο Ταουσιάνης για την Εθνική Ελπίδων: «Παίξαμε σύμφωνα με τις αρχές μας, αξίζουμε τα τελικά»

Η Εθνική Ελπίδων πέτυχε μια σημαντική νίκη με 4-2 επί της Λετονίας, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Euro U21 μέσω της καλύτερης δεύτερης θέσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός της ομάδας, Γιάννης Ταουσιάνης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του, τονίζοντας ότι η ομάδα αγωνίστηκε σύμφωνα με τις καθορισμένες αρχές της. Ο προπονητής δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.

Η νίκη επί της Λετονίας και η ικανοποίηση του προπονητή

Ο Γιάννης Ταουσιάνης στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση της Εθνικής Ελπίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λετονία, όπου η ελληνική ομάδα επικράτησε με σκορ 4-2. Ο τεχνικός δήλωσε ευχαριστημένος από τη συνολική εμφάνιση, επισημαίνοντας ειδικά τα διαστήματα εκείνα που οι παίκτες εφάρμοσαν πιστά τις αρχές του παιχνιδιού τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα κατάφερε να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επικράτηση. Ο Ταουσιάνης χαρακτήρισε τη Λετονία ως μια δύσκολη ομάδα, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη νίκη της Εθνικής Ελπίδων.

Η μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Euro U21

Η Εθνική Ελπίδων παραμένει ενεργά στη διεκδίκηση της καλύτερης δεύτερης θέσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πρόκριση στα τελικά του Euro U21. Ο Γιάννης Ταουσιάνης, αν και δεν θέλησε να αναφερθεί εκτενώς στα μελλοντικά σενάρια, καθώς απομένει ακόμα μία αγωνιστική, υπογράμμισε ότι όλες οι πιθανότητες παραμένουν ανοιχτές.

Ο προπονητής τόνισε τη δυναμική και την ικανότητα που διαθέτει η ομάδα, δηλώνοντας ότι θα αντιμετωπίσουν ό,τι προκύψει με αποφασιστικότητα. Η δέσμευση είναι να κάνουν τα πάντα για την πρόκριση, είτε αυτή επιτευχθεί απευθείας είτε μέσω αγώνων μπαράζ. Ο Ταουσιάνης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτή η Εθνική Ελπίδων αξίζει να αγωνιστεί στα τελικά της διοργάνωσης.

Αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου

Πέρα από την πορεία της Εθνικής Ελπίδων, ο Γιάννης Ταουσιάνης εξέπνευσε αισιοδοξία για το ευρύτερο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα ανέκαθεν διέθετε ταλέντα, όμως τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια σημαντική βελτίωση στον τρόπο αξιοποίησής τους.

Αυτή η θετική εξέλιξη αποδίδεται στα προγράμματα που έχει θέσει σε εφαρμογή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην πιο συστηματική και αποτελεσματική ανάδειξη και ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η σημασία των τμημάτων υποδομής

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων έδωσε έμφαση στη λειτουργία των τμημάτων υποδομής των Εθνικών ομάδων. Όπως ανέφερε, τα τμήματα αυτά δουλεύουν πλέον πιο σωστά και με μεγαλύτερη οργάνωση, γεγονός που δημιουργεί γερές βάσεις για το μέλλον.

Η γενικότερη κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη των μικρών ηλικιών στο ποδόσφαιρο, με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής γενιάς παικτών που θα στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta