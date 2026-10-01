Μαντζούκας: «Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για εμάς» ενόψει Μακάμπι

Ο Λευτέρης Μαντζούκας, λίγες ώρες πριν την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο νεαρός φόργουορντ υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των φιλάθλων και την ετοιμότητα των «πρασίνων» να διεκδικήσουν τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι τους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η σημασία του κόσμου και η προετοιμασία

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αναφέρθηκε εκτενώς στον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη ζωτική του σημασία για την ομάδα. «Όπως είπατε, είναι το δεύτερο παιχνίδι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προετοιμαστήκαμε σήμερα και αύριο το πρωί», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την εντατική δουλειά ενόψει της αναμέτρησης.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, ο Μαντζούκας επεσήμανε την ανάγκη για την παρουσία των φιλάθλων. «Χρειαζόμαστε τον κόσμο στο πλευρό μας και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε το δεύτερο παιχνίδι αυτής της εβδομάδας», πρόσθεσε, δείχνοντας την προσμονή για την υποστήριξη από τις κερκίδες. Η αναμέτρηση με τη Μακάμπι είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου, στις 21:15.

Εξαιρετική εμφάνιση και προσωπική συμβολή

Ο Λευτέρης Μαντζούκας προερχόταν από μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα κόντρα στη Βιλερμπάν. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοσή του και τη συμβολή του στην ομάδα, τονίζοντας ότι κάνει το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσει στην επίτευξη των νικών.

«Κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα χθες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στον συλλογικό στόχο. Η προσπάθειά του στο παρκέ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του Παναθηναϊκού στη δεύτερη εβδομάδα της EuroLeague.

Συμβουλές προπονητή και απόλυτη συγκέντρωση

Σε ερώτηση σχετικά με τις συμβουλές που λαμβάνει από τον προπονητή του, ο Λευτέρης Μαντζούκας αποκάλυψε την έμφαση που δίνεται στη λήψη σωστών αποφάσεων και στην απόλυτη συγκέντρωση. «Προσπατώ να παίρνω σωστές αποφάσεις όσο περισσότερο μπορώ και να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος», δήλωσε, αναδεικνύοντας την προσπάθεια για βελτίωση.

Αυτή η προσέγγιση είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας, καθώς ο Μαντζούκας αναγνωρίζει την ανάγκη για πνευματική ετοιμότητα σε κάθε αγώνα. Η νοοτροπία αυτή, που περιλαμβάνει την πρόοδο της ομάδας και τις βελτιώσεις στο παρκέ, αποτελεί βασικό στοιχείο για την πορεία του Παναθηναϊκού.

Η πρόκληση της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μια ομάδα με σημαντική ιστορία και τίτλους στην EuroLeague. Ο Λευτέρης Μαντζούκας εξέφρασε την εκτίμησή του για τον αντίπαλο, επισημαίνοντας την αναμενόμενη σκληρότητα του αγώνα.

«Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει τίτλους στην EuroLeague. Σίγουρα θα έρθουν για να παίξουν όσο πιο σκληρά μπορούν», δήλωσε. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ο Μαντζούκας τόνισε την ανάγκη για ετοιμότητα και προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να πάμε για τη δεύτερη νίκη της σεζόν», πρόσθεσε, θέτοντας τον στόχο για την ομάδα.

Το κίνητρο από την έδρα και η προσμονή

Η εικόνα του γηπέδου σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι αποτελεί πηγή διαρκούς κινήτρου για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Λευτέρης Μαντζούκας επιβεβαίωσε αυτή την άποψη, επαναλαμβάνοντας τη σημασία των φιλάθλων.

«Φυσικά, όπως είπα και πριν, ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε φορά και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι», κατέληξε. Η προσμονή για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι είναι μεγάλη, με την ομάδα να στοχεύει σε μια ακόμη επιτυχημένη εμφάνιση μπροστά στο κοινό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta