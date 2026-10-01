Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα απίστευτο σερί 19-0 κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση στον αγώνα της EuroLeague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας ένα απίστευτο σερί 19-0 στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο αγώνας, που διεξήχθη στη Σόφια για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, βρήκε τη «βασίλισσα» να ανατρέπει την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά, φτάνοντας ακόμα και στο προβάδισμα, σε μια αναμέτρηση με έντονο ρυθμό.

Η δύσκολη αρχή στη Σόφια

Το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, διεξήχθη στην πόλη της Σόφιας. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους όρους της γηπεδούχου ομάδας, καθώς η «βασίλισσα» αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην απόδοσή της κατά το πρώτο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε αγνώριστη, επιτρέποντας στη Χάποελ Τελ Αβίβ να σημειώσει 63 πόντους. Ταυτόχρονα, η ίδια η Ρεάλ Μαδρίτης περιορίστηκε σε μόλις 43 πόντους, γεγονός που δημιούργησε μια σημαντική διαφορά στο σκορ και έθεσε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ σε θέση κυνηγού.

Η καθοριστική αντίδραση του δεύτερου ημιχρόνου

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στο παρκέ με μια εντελώς διαφορετική εικόνα και «άγριες διαθέσεις». Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έδειξε αποφασιστικότητα να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, εστιάζοντας σε μια πιο αποτελεσματική άμυνα και καλύτερες επιλογές στην επίθεση.

Αυτή η αλλαγή στην προσέγγιση οδήγησε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σερί του αγώνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα απίστευτο σερί 19-0, το οποίο ξεκίνησε από το 07:52 του τρίτου δεκαλέπτου με σκορ του Ταβάρες. Η κυριαρχία της συνεχίστηκε αδιάκοπα για αρκετά λεπτά.

Το σερί που άλλαξε τον ρου του αγώνα

Το σερί των 19-0 της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε στο 04:14 του τρίτου δεκαλέπτου, με σκορ του Σμιθ. Μέσα από αυτή την εκπληκτική επίδοση, η «βασίλισσα» κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τους 20 πόντες που είχε φτάσει, σε μόλις τρεις πόντους, διαμορφώνοντας το σκορ σε 67-64. Η Χάποελ Τελ Αβίβ φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την ορμή της ισπανικής ομάδας.

Η δυναμική της Ρεάλ Μαδρίτης δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, μόλις 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ. Ένα τρίποντο του Λουαού-Καμπαρό και ένα δίποντο του Ταβάρες έφεραν τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 75-74, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στο σκορ.

Η αντίδραση της Χάποελ και η ισοφάριση

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, έδειξε ένα πολύ κακό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, αδυνατώντας να διαχειριστεί την πίεση και την αντεπίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά την απώλεια του προβαδίσματος και την κυριαρχία της «βασίλισσας», η ισραηλινή ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά.

Τελικά, η Χάποελ κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ σε 75-75 ακριβώς στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αυτή η ισοφάριση επετεύχθη με μια εύστοχη βολή από τον Βασίλιε Μίτσιτς, διατηρώντας έτσι τις ισορροπίες στην αναμέτρηση και αφήνοντας ανοιχτό το αποτέλεσμα για την τελευταία περίοδο του αγώνα της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta