Έντονη συζήτηση για πρόταση του ΝΒΑ προς τη Euroleague

Ο Μάκης Αγγελόπουλος, σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου και ρεπόρτερ της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, αναφέρθηκε εκτενώς σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Ένωση. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε την ύπαρξη συγκεκριμένης πρότασης από το ΝΒΑ προς τη Euroleague. Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς αφορά το μέλλον της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πρόταση του ΝΒΑ και το μέλλον της Euroleague

Σύμφωνα με τον Μάκη Αγγελόπουλο, η πρόταση που έχει υποβληθεί από το ΝΒΑ προς τη Euroleague είναι υπαρκτή και αφορά την απορρόφηση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πρόκειται για ένα σενάριο συγχώνευσης και εν τέλει κατάργησης της Euroleague, με όλες τις ομάδες να μετακινούνται στο Basketball Champions League (BCL).

Ο ίδιος εκτιμά πως, αν αυτό το σενάριο υλοποιηθεί, θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη των πραγμάτων. Τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που θα επιβραδύνει τις επενδύσεις στον χώρο, καθώς «αν σε αγοράσει, κλείνεις».

Η κριτική στον αθέμιτο ανταγωνισμό της Euroleague

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τη Euroleague ως «τον ορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ευρώπη». Υποστήριξε ότι η διοργάνωση «δεν αφήνει σε κανέναν να αναπνεύσει», αναδεικνύοντας τις ανισότητες που επικρατούν.

Ως παράδειγμα, ανέφερε την περίπτωση του EuroCup, όπου αν μια ομάδα το κατακτήσει, λαμβάνει τηλεοπτικά δικαιώματα ύψους 100.000 ευρώ, ενώ οι μέτοχοι της Euroleague λαμβάνουν 4 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, σημείωσε ότι ομάδες όπως η Ρεάλ και η Μπάγερν έχουν ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές διαφορές.

Οικονομικά ζητήματα και αδιαφάνεια

Ο Μάκης Αγγελόπουλος μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο EuroCup, όπου ρώτησε για το πλάνο της διοργάνωσης. Του απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Παρουσιάστηκε μια λύση για την εξεύρεση 70 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προϋπέθετε τη μεταφορά των αγώνων στα Σαββατοκύριακα. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, ζητήθηκαν 35 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που οδήγησε τον κ. Αγγελόπουλο να αποχωρήσει από τη συζήτηση. Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αδιαφάνεια που επικρατεί.

Η εμπορική αποτυχία της Euroleague και η προσέγγιση του ΝΒΑ

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ χαρακτήρισε την εμπορική πορεία της Euroleague ως «πλήρη αποτυχία», επισημαίνοντας την αδυναμία της να εισέλθει σε νέες αγορές, όπως το Λονδίνο. Αντίθετα, το ΝΒΑ έρχεται με σκοπό να «ξεκλειδώσει μία εμπορική αξία» στην Ευρώπη.

Ο κ. Αγγελόπουλος ανέφερε πως η κατανομή των χρημάτων στους 11 μετόχους της Euroleague «δεν δούλεψε», καθώς το σύστημα «δεν συμπαθεί τα λιμνάζοντα νερά». Το ΝΒΑ, από την πλευρά του, προτείνει την παροχή 12 αδειών αρχικά, με τρεις επιπλέον στο τέλος του τρίτου έτους και άλλες τρεις στο τέλος του έκτου, φτάνοντας συνολικά τις 18 κλειστές άδειες. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την Euroleague, η οποία σκέφτηκε να δημιουργήσει franchises μόνο όταν εμφανίστηκε το ΝΒΑ.

Σύγκριση μοντέλων και φιλοσοφιών

Η προσπάθεια της Euroleague να «σωθεί στον Κόλπο» εκλαμβάνεται ως ομολογία της αποτυχίας της, σύμφωνα με τον Μάκη Αγγελόπουλο. Το ΝΒΑ, αντιθέτως, δηλώνει ότι όλες οι άδειες θα δοθούν στην Ευρώπη, προτείνοντας ένα διαφορετικό μοντέλο.

Ο κ. Αγγελόπουλος έκανε επίσης αναφορά στο σύστημα του ΝΒΑ, όπου υπάρχουν 7 ξένοι και 5 γηγενείς παίκτες ανά ομάδα. Σημείωσε ότι οι ελληνικές ομάδες πληρώνουν πρόστιμα στη Euroleague για το salary cap, ενώ κάποιοι που δεν δέχονται salary cap στην Ελλάδα, το αποδέχονται στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τέλος, μετέφερε τη δήλωση του Τέιτουμ, ο οποίος του είπε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του ΝΒΑ είναι ότι έχει οκτώ διαφορετικούς πρωταθλητές, υποδηλώνοντας ένα πιο ανταγωνιστικό και ανοιχτό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta