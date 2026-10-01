Έφεση Βόλου και Πανσερραϊκού για την αφαίρεση βαθμών

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε ποινές αφαίρεσης βαθμών στον Βόλο Elabet και στον Πανσερραϊκό, με τους δύο συλλόγους να προχωρούν άμεσα στην κατάθεση έφεσης. Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών, ενώ ο Πανσερραϊκός με τεσσάρων βαθμών. Οι ομάδες επιδιώκουν την ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή των βαθμών, καθώς θεωρούν ότι το σκεπτικό της τιμωρίας βασίστηκε σε δηλώσεις που έχουν ήδη ανακληθεί.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε την επιβολή ποινής αφαίρεσης βαθμών για τον Βόλο Elabet και τον Πανσερραϊκό. Για τον Βόλο, η ποινή ανέρχεται σε τρεις βαθμούς, ενώ για τον Πανσερραϊκό σε τέσσερις βαθμούς. Αυτή η απόφαση έχει κινητοποιήσει άμεσα τους δύο συλλόγους, οι οποίοι έχουν ήδη προγραμματίσει τα επόμενα βήματά τους.

Βασική ενέργεια των δύο ομάδων είναι η άμεση κατάθεση έφεσης. Στόχος τους είναι να ανατρέψουν την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και να εξασφαλίσουν την επιστροφή των αφαιρεθέντων βαθμών. Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη αντίδραση στην τιμωρία που τους επιβλήθηκε.

Το σκεπτικό πίσω από την τιμωρία

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν από τους δύο συλλόγους, η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας φέρεται να ελήφθη με γνώμονα τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός δεξιός μπακ είχε προβεί σε δηλώσεις στην πατρίδα του τον Νοέμβριο του 2025. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν γεγονότα που ο ίδιος θεωρούσε επιλήψιμα και είχαν λάβει χώρα στα ματς των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια των playouts της σεζόν 2024-25.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Σούντγκρεν αποτέλεσαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το βασικό στήριγμα για τη σύνταξη του πορίσματος που οδήγησε στην τιμωρία των ομάδων. Το πόρισμα αυτό συντάχθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ).

Η ανάκληση των δηλώσεων του Σούντγκρεν

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις αρχικές του δηλώσεις, προχώρησε σε ανάκλησή τους. Η ανάκληση αυτή συνέβη αφού οι εμπλεκόμενες ομάδες, ο Βόλος Elabet και ο Πανσερραϊκός, κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του παίκτη. Αυτή η εξέλιξη θέτει ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα των δηλώσεων που αποτέλεσαν τη βάση της απόφασης.

Παρά την ανάκληση των δηλώσεων από τον Σουηδό ποδοσφαιριστή, το πόρισμα της ΕΠΑΘΛΑ, το οποίο οδήγησε στην επιβολή των ποινών, φέρεται να στηρίχθηκε σε αυτές τις αρχικές δηλώσεις. Αυτό το γεγονός αποτελεί κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής γραμμής των δύο συλλόγων.

Το πόρισμα της ΕΠΑΘΛΑ και η έλλειψη στοιχείων

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πόρισμα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) υποδεικνύουν ότι αυτό στηρίχθηκε στις δηλώσεις του Σούντγκρεν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος τις ανακάλεσε. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν χειραγώγηση αγώνων. Αυτό το σημείο είναι κομβικό για την υπερασπιστική στρατηγική των δύο ομάδων.

Η απουσία άλλων αποδεικτικών στοιχείων, πέραν των ανακληθέντων δηλώσεων, αποτελεί βασικό επιχείρημα για τον Βόλο Elabet και τον Πανσερραϊκό στην προσπάθειά τους να ακυρώσουν την επιβληθείσα ποινή. Οι σύλλογοι εκτιμούν ότι η έλλειψη απτών δεδομένων για χειραγώγηση αγώνων καθιστά την απόφαση επισφαλή.

Η στρατηγική υπεράσπισης των συλλόγων

Στον Βόλο Elabet και στον Πανσερραϊκό, οι διοικήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό της γραμμής υπεράσπισης που θα ακολουθήσουν στην έφεση. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν όλα τα απαραίτητα επιχειρήματα ώστε να επιστραφούν οι βαθμοί που τους αφαιρέθηκαν. Οι δύο σύλλογοι δηλώνουν αισιόδοξοι για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η αισιοδοξία τους πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι το σκεπτικό της αρχικής απόφασης βασίστηκε σε δηλώσεις που ο ίδιος ο παίκτης ανακάλεσε, καθώς και από την έλλειψη άλλων αποδεικτικών στοιχείων για χειραγώγηση αγώνων. Οι ομάδες πιστεύουν ακράδαντα ότι η έφεση θα δικαιώσει τη θέση τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta