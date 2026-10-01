Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ η δωδεκάδα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, με μια σημαντική επιστροφή στο ρόστερ του. Ο Καναδός πλέι μέικερ Κόρι Τζόσεφ βρίσκεται ξανά στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα και συμπεριλαμβάνεται στη δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων». Αυτή η αναμέτρηση στην Ιταλία αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία για την ομάδα, η οποία επιδιώκει να ολοκληρώσει την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης με δύο νίκες.

Η επιστροφή του Κόρι Τζόσεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος απουσίαζε από την προηγούμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, είναι πλέον πλήρως ετοιμοπόλεμος. Η απουσία του από τον αγώνα της Λιθουανίας είχε προκύψει λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ένα πρόβλημα υγείας που τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Με την αποκατάσταση της υγείας του, ο Καναδός πλέι μέικερ επιστρέφει στη δωδεκάδα, προσφέροντας μια επιπλέον και πολύτιμη λύση στην περιφέρεια της ομάδας του Πειραιά.

Η παρουσία του Τζόσεφ στη σύνθεση του Ολυμπιακού προσθέτει βάθος και επιλογές στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων», ειδικά σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ρυθμό. Η διαθεσιμότητά του για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι σημαντική, καθώς ενισχύει τις επιλογές του προπονητή και την ευελιξία της ομάδας απέναντι στην ιταλική Βίρτους Μπολόνια.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στοχεύουν στην ολοκλήρωση της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της διοργάνωσης με ένα ιδανικό αποτέλεσμα, δηλαδή με δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:30, ώρα Ελλάδος, στην έδρα της ιταλικής ομάδας. Για τον Ολυμπιακό, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στην Euroleague, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ακόμα πιο απαιτητική τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να διαχειριστεί την κόπωση από τα συνεχή ταξίδια και τους αγώνες μακριά από το γήπεδό της, προκειμένου να φτάσει στην επιτυχία.

Οι απουσίες από το ρόστερ

Παρά την ενισχυτική επιστροφή του Κόρι Τζόσεφ, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στην Μπολόνια με ορισμένες σημαντικές απουσίες που επηρεάζουν το βάθος του ρόστερ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν είναι στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα. Η απουσία του Σέρβου σέντερ είναι αισθητή, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας στη ρακέτα και στην αναχαίτιση των αντιπάλων.

Εκτός της δωδεκάδας για τον αγώνα με τη Βίρτους έμειναν επίσης οι νεαροί Πλώτας και Νετζήπογλου, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας για την Ιταλία. Επιπλέον, ο Τζορτζ Πάπας δεν έχει δηλωθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού για τη διοργάνωση της Euroleague, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προσαρμόσει τα αγωνιστικά του πλάνα και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό.

Η πλήρης σύνθεση της δωδεκάδας

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού που θα αγωνιστεί κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια έχει διαμορφωθεί και περιλαμβάνει τους εξής παίκτες:

Τη σύνθεση απαρτίζουν οι ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ και Ντάνστον.

Αυτή η επιλεγμένη σύνθεση περιλαμβάνει έναν συνδυασμό έμπειρων παικτών και νέων προσθηκών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιδιώκει να βρει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό για να αντιμετωπίσει την ισχυρή ιταλική ομάδα. Η παρουσία του Κόρι Τζόσεφ προσθέτει μια επιπλέον ποιοτική επιλογή στην περιφέρεια, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες είναι έτοιμοι να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην προσπάθεια για τη νίκη, σε ένα δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta