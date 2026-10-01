Μάκης Αγγελόπουλος: «Αν πάθει κάτι η Sunel Arena, θα πάμε στο ΣΕΦ»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος, διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, συναντήθηκε με εκπροσώπους του Τύπου και ρεπόρτερ της ομάδας στη SUNEL Arena, όπου μίλησε εφ' όλης της ύλης για σημαντικά θέματα που αφορούν τη «Βασίλισσα». Μεταξύ άλλων, στάθηκε στην πιθανότητα να χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ άλλο γήπεδο, πέραν της SUNEL Arena, στο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα γύρω από τη σύμβαση και τη «συγκατοίκηση» με τον Ολυμπιακό.

Η πιθανότητα εναλλακτικού γηπέδου

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Μάκης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε λεπτομερώς στο ενδεχόμενο η ΑΕΚ να χρειαστεί να αγωνιστεί σε διαφορετική έδρα. Όπως εξήγησε, τόσο η SUNEL Arena όσο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) ανήκουν στον ίδιο φορέα, ο οποίος διαχειρίζεται τα δύο γήπεδα.

Σύμφωνα με τη νομική πρόβλεψη, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ομάδα που έχει ανάγκη γηπέδου μπορεί να χρησιμοποιήσει το άλλο. Ο κ. Αγγελόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν πάθει κάτι το γήπεδό μας, εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ».

Η σύμβαση και η «συγκατοίκηση» με τον Ολυμπιακό

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ ξεκαθάρισε τα πράγματα σχετικά με τη σύμβαση που διέπει τη χρήση των γηπέδων και τη σχέση με τον Ολυμπιακό. Τόνισε ότι η ύπαρξη αυτής της εναλλακτικής λύσης, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης του ΣΕΦ, εξυπηρέτησε την ΑΕΚ από την πρώτη ημέρα, ακόμα και στην πρόταση για το NBA.

«Είμαστε δεμένοι σε μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε», υπογράμμισε ο κ. Αγγελόπουλος. Παράλληλα, διέψευσε φήμες περί οικονομικών οφελών για την ΑΕΚ από αυτή τη συμφωνία, δηλώνοντας: «Είναι μία συμφωνία που στο πάρε - δώσε χάνουμε, δεν κερδίζουμε. Βγήκαν και κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ζημιωμένοι. Όμως εξασφαλίσαμε αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο».

Θυσίες και η φιλοσοφία της προσφοράς

Ο Μάκης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενέργειες της ΑΕΚ που αναδεικνύουν τη φιλοσοφία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Επεσήμανε ότι η ομάδα άφησε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση και έχασε ένα πρωτάθλημα για να σώσει τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Επίσης, ένα μεγάλο ποσό από την COSMOTE θυσιάστηκε για το κοινό καλό.

Ο ίδιος, με προσωπική αναφορά στους πρόσφυγες παππούδες του, τόνισε την προθυμία της ΑΕΚ να βοηθάει όπου μπορεί. Ανέφερε παραδείγματα όπως το άνοιγμα της πόρτας σε Παλαιστίνιους, με τους οποίους η ομάδα έπαιξε τρεις φορές, καθώς και η υποδοχή του καμπ του Καντέρ για παιδιά Τούρκων προσφύγων, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αρνήθηκαν λόγω της Turkish Airlines. «Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα είναι εδώ. Όπου υπήρξε ανάγκη η ΑΕΚ ήταν εδώ», είπε.

Αντίπαλοι, όχι εχθροί και οι νέες υποδομές

Σχετικά με τη σχέση με τον Ολυμπιακό, ο κ. Αγγελόπουλος εξέφρασε την προσωπική του άποψη: «Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου». Πρόσθεσε ότι η κουλτούρα των προσφύγων δημιουργών της ΑΕΚ μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και πιστεύει ότι αυτή η στάση θα λάβει θετικό πρόσημο στην ιστορία.

Τέλος, ο Μάκης Αγγελόπουλος μίλησε για τις υποδομές της SUNEL Arena, τονίζοντας ότι είναι το μοναδικό γήπεδο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Πρόσθεσε ότι έχουν εγκατασταθεί καινούργια LED επιπέδου NBA, γεγονός που θα κάνει την εμπειρία στο γήπεδο «καταπληκτική». «Τελειώσαμε με τις υποδομές που ήταν το δύσκολο κομμάτι», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta