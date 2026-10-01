Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Handball Premier, επικρατώντας με άνεση της ΧΑΝΘ. Παράλληλα, η ΑΕΚ κατάφερε να αποσπάσει ένα δύσκολο δίποντο από τον Διομήδη στο Άργος, διατηρώντας το αήττητο σερί της μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η πρώτη επικράτηση του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη φετινή Handball Premier, επικρατώντας της ΧΑΝΘ με το ευρύ σκορ 42-19. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Σπίτι του χάντμπολ», όπου οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν από νωρίς την ανωτερότητά τους, εξασφαλίζοντας ένα άνετο αποτέλεσμα.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάτησαν γκάζι από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έχοντας το πάνω χέρι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με σωστές αποφάσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, κατάφεραν να ανοίξουν τη διαφορά, φτάνοντας στο ημίχρονο με προβάδισμα 20-8. Η ΧΑΝΘ δεν μπόρεσε να βρει περιθώρια αντίδρασης, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εύκολα.

Η αήττητη πορεία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα, παραμένοντας αήττητη μετά την τρίτη αγωνιστική. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το τρίτο συνεχόμενο δίποντο, νικώντας τον Διομήδη στο Άργος με 23-20, ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό.

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι σε έναν αξιόμαχο και άκρως ανταγωνιστικό Διομήδη, κατάφερε να πάρει τη νίκη. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα κλειστό από άποψη σκοραρίσματος, με την Ένωση να βρίσκεται μπροστά στο ημίχρονο με 12-15, διαφορά που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος.

Η εικόνα του αγώνα ΠΑΟΚ - ΧΑΝΘ

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη ΧΑΝΘ, οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε αποφασιστικότητα από την αρχή, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Η διαφορά στον πίνακα του σκορ διευρυνόταν συνεχώς, αντικατοπτρίζοντας την υπεροχή των «ασπρόμαυρων».

Η ΧΑΝΘ, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου της. Οι προσπάθειές της να μειώσει την απόσταση στο σκορ δεν απέδωσαν καρπούς, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε μια άνετη και εμφατική νίκη με τελικό σκορ 42-19, εξασφαλίζοντας το πρώτο του δίποντο στη σεζόν.

Η αναμέτρηση Διομήδης - ΑΕΚ

Στο Άργος, η ΑΕΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Διομήδη σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι. Παρά την πίεση που άσκησε ο Διομήδης, ο οποίος αποδείχθηκε ένας άκρως ανταγωνιστικός αντίπαλος, η ΑΕΚ κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να διαχειριστεί το προβάδισμα.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν επέτρεψαν στον Διομήδη να βρει εύκολες λύσεις στην επίθεση, διατηρώντας τη διαφορά που είχαν δημιουργήσει από το πρώτο ημίχρονο. Το τελικό σκορ 23-20 υπέρ της ΑΕΚ επισφράγισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, επιτρέποντάς της να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta