Ο Μάκης Αγγελόπουλος για τη Sunel Arena: «Ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, όχι εχθρός»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, παραχώρησε δηλώσεις στα ΜΜΕ το μεσημέρι της Πέμπτης, 1ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κύριος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα του, με ένα από τα κεντρικά ζητήματα να είναι η επικοινωνιακή διαχείριση σχετικά με την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη διαχείριση δεν ήταν σωστή, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του για τη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος και όχι εχθρός.

Η επικοινωνιακή διαχείριση της Sunel Arena

Ο Μάκης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στην επικοινωνιακή διαχείριση που ακολούθησε την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ δήλωσε συγκεκριμένα ότι η διαχείριση αυτή δεν ήταν σωστή. Επεσήμανε πως η μη επικοινωνία της σύμβασης για τη χρήση του γηπέδου από τον Ολυμπιακό αποτέλεσε λάθος στην προσέγγιση του θέματος, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κύριο Αγγελόπουλο, το γεγονός ότι η ΑΕΚ επινοικίασε «κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες» δεν σημαίνει ότι «πουλήθηκε η ιστορία» της ομάδας. Με αυτή τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ προσπάθησε να αποσαφηνίσει ότι η παραχώρηση ήταν μια πρακτική συμφωνία, η οποία δεν θίγει τις ιστορικές αξίες και την ταυτότητα του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός ως αντίπαλος, όχι εχθρός

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δηλώσεων του Μάκη Αγγελόπουλου ήταν η φιλοσοφία του αναφορικά με τη σχέση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τόνισε με έμφαση ότι, παρότι ο Ολυμπιακός αποτελεί αντίπαλο, δεν τον θεωρεί εχθρό. «Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Αγγελόπουλος, προσδιορίζοντας τη φύση της αντιπαλότητας.

Σε συνέχεια αυτής της προσέγγισης, ο κύριος Αγγελόπουλος δήλωσε ότι θα εξυπηρετούσε τον Ολυμπιακό, αν χρειαζόταν. Η προσωπική του άποψη, όπως εξήγησε, είναι αυτή και θα το έκανε, καθώς δεν μπαίνει «στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη διάκριση που κάνει ο ίδιος μεταξύ του ανταγωνισμού και της εχθρότητας στον αθλητισμό.

Η κουλτούρα των προσφύγων δημιουργών

Ο Μάκης Αγγελόπουλος συνέδεσε τη στάση του με τις αξίες και την κουλτούρα που πρεσβεύει η ΑΕΚ. Όπως δήλωσε, «αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά». Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρθηκε στην ιστορική καταγωγή και τις διαχρονικές αρχές που διέπουν τον σύλλογο της ΑΕΚ.

Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι η στάση του απέναντι στον Ολυμπιακό, παρά τον έντονο αθλητικό ανταγωνισμό, θα λάβει «θετικό πρόσημο στην ιστορία». Επιπλέον, σημείωσε ότι έχει αποδείξει πως ενεργεί πάντα με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας την άποψη ότι η προσέγγισή του είναι σταθερή και συνεπής με τις προσωπικές του αρχές και την κληρονομιά της ομάδας.

Προστασία της εγκατάστασης και όροι συμφωνίας

Σχετικά με την παραχώρηση της Sunel Arena, ο Μάκης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση του γηπέδου. Διευκρίνισε ότι αν υπάρξουν βανδαλισμοί στον χώρο κατά τη διάρκεια της χρήσης του από τον Ολυμπιακό, αυτοί θα πληρωθούν.

Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί ρητό μέρος της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επινοικίαση. Έτσι, διασφαλίζεται η αποκατάσταση τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν, υπογραμμίζοντας την προστασία της ιδιοκτησίας της ΚΑΕ ΑΕΚ και τη δέσμευση για την τήρηση των όρων της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta