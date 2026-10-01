Αγγελόπουλος: «Όταν μπήκα στην ΑΕΚ όλοι μου έλεγαν ότι θα καταστραφώ, αλλά δεν ήθελα να διαλυθεί η ομάδα»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη-συζήτηση σε εκπροσώπους του Τύπου και ρεπόρτερ της ομάδας, αναφερόμενος σε σημαντικά θέματα που αφορούν τον σύλλογο. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στο γηπεδικό ζήτημα, το NBA Europe, το μέλλον της ομάδας, αλλά και την εποχή κατά την οποία ανέλαβε τις τύχες της.

Η κρίσιμη στιγμή της ανάληψης

Ο Μάκης Αγγελόπουλος περιέγραψε αναλυτικά την αρχική κατάσταση, όταν αποφάσισε να εμπλακεί με την ΑΕΚ. Όπως ανέφερε, στην έναρξη αυτής της προσπάθειας, ο Αλέξης τον ενημέρωσε για ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα. Το μπάτζετ της ομάδας ανερχόταν στις 800.000 ευρώ, όμως υπήρχαν διαθέσιμα μόνο 200.000 ευρώ. Χρειάζονταν επιπλέον 500.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που, σύμφωνα με τον Αλέξη, η ομάδα δεν κινδύνευε απλώς με υποβιβασμό στην Α2 κατηγορία, αλλά με πτώση στη Γ' ΕΣΚΑ. Παράλληλα, υπήρξε και μία «κίνηση» από τους οργανωμένους οπαδούς. Ο κ. Αγγελόπουλος δήλωσε ότι αρχικά διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση της χρονιάς και να αποφευχθεί ο «ξεφτιλισμός» της ομάδας.

Η αναζήτηση βοήθειας και η άρνηση

Στην πορεία, ο Μάκης Αγγελόπουλος συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση δεν θα ήταν τόσο εύκολη και ότι η προσπάθεια θα «τραβούσε» σε βάθος χρόνου. Ενώ αρχικά του είχαν αναφέρει ότι με 500.000 ευρώ θα ήταν ικανοποιημένος, ο ίδιος εκτίμησε ότι θα χρειαζόταν 5 εκατομμύρια ευρώ για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της ομάδας.

Ο ίδιος γνώριζε «όλους τους επώνυμους ανώνυμους πλούσιους ΑΕΚτζήδες» που είχαν βοηθήσει στο παρελθόν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θεώρησε την κίνησή του ως κίνηση «σωτηρίας της ΑΕΚ» και όχι ως επιχειρηματική ενέργεια. Ωστόσο, έπαθε «σοκ» από την ανταπόκριση που συνάντησε. Πραγματοποίησε 20 με 30 ραντεβού, αλλά κανείς δεν δήλωσε «δεν έχω» ή ότι μπορούσε να βοηθήσει με συγκεκριμένο ποσό. Αντιθέτως, όλοι του έλεγαν «φύγε μακριά».

Οι προειδοποιήσεις και οι λόγοι άρνησης

Οι προειδοποιήσεις που δέχτηκε ο Μάκης Αγγελόπουλος ήταν σαφείς και αποτρεπτικές. Του έλεγαν «πού πας, θα καταστραφείς», επισημαίνοντας την Ευρωλίγκα, τον ανταγωνισμό, την έλλειψη γηπέδου, ρόστερ και οπαδών ως λόγους για να απομακρυνθεί. Η γενική στάση ήταν «έχω, αλλά δεν θέλω» να βοηθήσω.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει η δυνατότητα να βγάλεις χρήματα, υπονοώντας ότι στο μπάσκετ η κατάσταση ήταν διαφορετική. Παρά τις πιέσεις και τις προτροπές να «φύγει μακριά για να σωθεί», ο κ. Αγγελόπουλος δήλωσε ότι δεν του «πήγαινε» να αφήσει την ΑΕΚ να καταστραφεί. Εκ των υστέρων, παραδέχτηκε ότι κάποιοι είχαν δίκιο, καθώς η όλη προσπάθεια αποδείχθηκε «πραγματικά μεγάλη περιπέτεια».

Προσωπική δέσμευση και η απουσία διαδόχου

Ο Μάκης Αγγελόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι για να αναλάβει κάποιος ένα τέτοιο εγχείρημα, πρέπει να έχει «κλάψει για την ΑΕΚ μικρός». Αναγνώρισε ότι και ο ίδιος κάποια στιγμή θα αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς «δεν θα είναι εδώ για πάντα». Σκέφτηκε την πιθανότητα να αναλάβει κάποιο «παιδί ΑΕΚτζής», ωστόσο διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει στην αγορά κάτι τέτοιο».

Το παρόν και το μέλλον της ομάδας

Σήμερα, ο Μάκης Αγγελόπουλος βλέπει την κατάσταση της ομάδας διαφορετικά, δηλώνοντας ότι «τώρα που είναι στρωμένο το μαγαζί» και επειδή υπάρχει ένα «τρομερό κύμα» στο μπάσκετ, αλλά και στα σπορ γενικότερα, υπάρχει ένα «χρυσό τάιμινγκ». Υπάρχει ενδιαφέρον για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου «πολύ σοβαρού ενδιαφέροντος» από το εξωτερικό, το οποίο εκδηλώθηκε πρόσφατα, την άνοιξη.

Ο κ. Αγγελόπουλος ανέφερε ότι, επειδή η ομάδα βρίσκεται σε μία πορεία και μέχρι να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το NBA Europe, δήλωσε πως αν κάποιος θέλει να συνεισφέρει, ευχαρίστως, αλλά δεν επιθυμεί να ρισκάρει την πορεία που έχει η ομάδα. Τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πως υπάρχουν «πάρα πολλά funds», καθώς και «πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ με επένδυση σε AI και Streaming».

Με πληροφορίες από: Gazzetta