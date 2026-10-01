Η UEFA ανοίγει ξανά την υπόθεση Νεγκρέιρα μετά από καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) αποφάσισε να ανοίξει ξανά τον φάκελο της υπόθεσης Νεγκρέιρα, η οποία βαραίνει τη Μπαρτσελόνα, έπειτα από νέα καταγγελία που κατέθεσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η εξέλιξη αυτή φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τις έρεψεις για ύποπτες πληρωμές που φέρεται να έκανε ο καταλανικός σύλλογος προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι ισπανικές αρχές ερευνούν ήδη την υπόθεση εδώ και χρόνια, ωστόσο η παρέμβαση της Ρεάλ Μαδρίτης προσθέτει ένα νέο μέτωπο για τη Μπαρτσελόνα.

Η επανέναρξη της έρευνας από την UEFA

Η UEFA ενημέρωσε επίσημα για την απόφασή της να επανεξετάσει την υπόθεση Νεγκρέιρα, μια υπόθεση που απασχολεί έντονα τον χώρο του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας έρχεται ως απόρροια της υποβολής ενός σημαντικού αριθμού εγγράφων από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα οποία έφτασαν στα χέρια της αρμόδιας αρχής.

Οι Επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA έχουν πλέον στη διάθεσή τους αυτά τα νέα στοιχεία, τα οποία θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της ήδη εν εξελίξει εξέτασης της υπόθεσης. Η υπόθεση Νεγκρέιρα δεν ήταν άγνωστη στα γραφεία της Νιόν, καθώς και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Ομοσπονδία.

Η καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης και ο όγκος των εγγράφων

Η Ρεάλ Μαδρίτης πρωτοστάτησε στην επανενεργοποίηση της έρευνας της UEFA, καταθέτοντας μια εκτενή καταγγελία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η καταγγελία των Μαδριλένων συνοδεύτηκε από έναν εντυπωσιακό όγκο εγγράφων, ο οποίος ανέρχεται στις 50 χιλιάδες σελίδες. Αυτά τα έγγραφα φέρεται να περιέχουν στοιχεία και καταθέσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η κίνηση της Ρεάλ Μαδρίτης να προσκομίσει τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα, ωθώντας την UEFA να επανεξετάσει διεξοδικά την υπόθεση που αφορά τη Μπαρτσελόνα και τις φερόμενες ύποπτες πληρωμές.

Οι ύποπτες πληρωμές προς τον Νεγκρέιρα

Η ουσία της υπόθεσης Νεγκρέιρα επικεντρώνεται σε ύποπτες πληρωμές που φέρεται να πραγματοποίησε η Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές Αρχές ερευνούν εδώ και χρόνια τον καταλανικό σύλλογο για πληρωμές ύψους 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες έγιναν κατά την περίοδο 2001-2018.

Οι πληρωμές αυτές απευθύνονταν στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα, ο οποίος διετέλεσε πρώην αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι έρευνες των ισπανικών αρχών για το ζήτημα παραμένουν σε εξέλιξη, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με τον σκοπό και τη νομιμότητα αυτών των οικονομικών συναλλαγών.

Η επίσημη ανακοίνωση της UEFA

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA επιβεβαίωσε την παραλαβή των νέων εγγράφων. «Η UEFA επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει από τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαντικό αριθμό εγγράφων σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για τη Μπαρτσελόνα στην υπόθεση που αφορά τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η λεγόμενη ''υπόθεση Νεγκρέιρα'')», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «οι Επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA έχουν επίσης λάβει αυτά τα νέα έγγραφα, τα οποία θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της εν εξελίξει εξέτασης της υπόθεσης». Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των νέων στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου της UEFA

Η υπόθεση Νεγκρέιρα είχε απασχολήσει την UEFA και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2023, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που είχε αντικρίσει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Είχε δηλώσει τότε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει άμεσα, καθώς υπάρχει μια ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή αρμόδια για την υπόθεση και ο ίδιος δεν είχε ασχοληθεί λεπτομερώς.

Ωστόσο, ο κ. Τσέφεριν είχε τονίσει: «Έχω εξετάσει την υπόθεση και η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Τόσο σοβαρή, μάλιστα, που κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις στο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ». Είχε επίσης διευκρινίσει ότι σε επίπεδο ισπανικού πρωταθλήματος, το ζήτημα έχει παραγραφεί και δεν μπορεί να έχει αγωνιστικές συνέπειες, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες σε επίπεδο ισπανικής εισαγγελίας. Όσον αφορά την UEFA, είχε ξεκαθαρίσει ότι «τίποτα δεν έχει παραγραφεί», υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ομοσπονδίας να επιβάλει κυρώσεις ανεξάρτητα από τις εθνικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta