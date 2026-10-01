Η ΚΑΕ Άρης διατηρεί κλειστά χαρτιά εν μέσω συζητήσεων για την Euroleague

Η ΚΑΕ Άρης δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως σχετικά με το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου. Η στάση αυτή ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκτιμάται πως ανταποκρίνεται σε απόλυτο βαθμό στα κριτήρια που θέτει η Euroleague.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για το μέλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση της Euroleague με το NBA Europe για την πιθανή εξαγορά της διοργάνωσης. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ιδιοκτησίας, καθιστώντας την οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον πρώιμη.

Το δημοσίευμα της Marca και η στάση του Άρη

Το δημοσίευμα της Marca, που ήρθε στην επικαιρότητα την 1η Οκτωβρίου, εκφράζει αμφιβολίες για την πορεία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρουσιάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Η έγκυρη ισπανική ιστοσελίδα αναφέρει ότι 11 σύλλογοι κατέθεσαν εγκαίρως φακέλους υποψηφιότητας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να μετατραπούν σε franchise, με στόχο να εξασφαλίσουν μια θέση στην Euroleague.

Μεταξύ των ομάδων που προστέθηκαν αργότερα σε αυτή τη διαδικασία, συμπεριλαμβάνεται και ο Άρης. Η Marca εστιάζει ιδιαίτερα στην περίπτωση της Βαλένθια, εκτιμώντας ότι η ισπανική ομάδα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Παράλληλα, περιγράφει τα βασικά κριτήρια που καλείται να λάβει υπόψη της η διοργανώτρια αρχή, και συγκεκριμένα οι μέτοχοι, για την τελική επιλογή.

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής, η ΚΑΕ Άρης δεν επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και διέψευσε το ισπανικό δημοσίευμα σχετικά με την κατάθεση φακέλου. Εδώ και μήνες, οι «κίτρινοι» περιορίζονται στην επιβεβαίωση ότι διατηρούν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Euroleague, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι διαπραγματεύσεις Euroleague – NBA Europe

Η συζήτηση για το μέλλον της Euroleague λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το NBA Europe. Αυτές οι συζητήσεις αφορούν την πιθανή εξαγορά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της και, κυρίως, στην ιδιοκτησία της. Οι λόγοι για αυτή την εξέλιξη είναι σαφείς, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Το πρώτο πακέτο συμπερασμάτων από αυτές τις διαπραγματεύσεις αναμένεται να κατατεθεί μετά την προγραμματισμένη συνάντηση των ιδιοκτητών και μετόχων της Euroleague. Η τελική απόφαση θα επηρεαστεί επίσης από το περιεχόμενο της πρότασης του NBA Europe, καθώς και από την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου του. Πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των δύο πλευρών κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες.

Τα κριτήρια επιλογής της Euroleague

Ανεξάρτητα από την πιθανότητα αλλαγής των κριτηρίων λόγω ενός νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή του τρόπου λειτουργίας της διοργάνωσης, η Marca καταγράφει πέντε βασικά κριτήρια για την επιλογή των ομάδων. Το πρώτο αφορά την αγωνιστική παρουσία του συλλόγου, δηλαδή την επίδοσή του στα παρκέ.

Το δεύτερο κριτήριο εστιάζει στη φερεγγυότητα της ιδιοκτησίας, τη σταθερότητα του club και το εμπορικό του status (commercial status). Το τρίτο κριτήριο αφορά το brand της εταιρίας, την θεσμική αξιοπιστία του συλλόγου και την εικόνα του (image). Η Marca αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για αλλαγές στα κριτήρια λόγω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ Euroleague και NBA Europe.

Πέρα από την «ανοιχτή γραμμή»: Οι κινήσεις του Άρη

Παρόλο που η επίσημη θέση της ΚΑΕ Άρης είναι η διατήρηση «ανοιχτής γραμμής» με την Euroleague, πληροφορίες του Gazzetta υποδεικνύουν ότι οι κινήσεις της ομάδας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Ο Άρης δεν έχει περιοριστεί σε απλές επαφές, αλλά έχει προχωρήσει σε ενέργειες που τον φέρνουν σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναφορές του ισπανικού δημοσιεύματος της Marca.

Επιπλέον, η ομάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ένταση τις εξελίξεις που αφορούν το NBA Europe. Αυτή η παρακολούθηση είναι πολύ πιο ενεργή σε σχέση με την «αόριστη» εικόνα που εξωτερικεύει η ΚΑΕ Άρης προς τα έξω, δείχνοντας ένα βαθύτερο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δομές του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta