Πανσερραϊκός: Αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για την υπόθεση Σούντγκρεν

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών στον Πανσερραϊκό, έπειτα από την εξέταση της υπόθεσης του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής είχε αναφερθεί σε χειραγωγημένα παιχνίδια της σεζόν 2024-25, στα οποία εμπλέκονταν ο Πανσερραϊκός και ο Βόλος. Η απόφαση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την τιμωρία του Πανσερραϊκού, ενώ και ο Βόλος έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση τριών βαθμών για την ίδια υπόθεση.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Ο Πανσερραϊκός τιμωρήθηκε με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών στη Super League 2, ενώ ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ έκρινε την υπόθεση του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για στημένα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25. Τα παιχνίδια αυτά αφορούσαν τις αναμετρήσεις μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού στα πλέι άουτ της συγκεκριμένης περιόδου.

Και οι δύο αναμετρήσεις είχαν ολοκληρωθεί με σκορ 3-0, τόσο το παιχνίδι στο Βόλο όσο και αυτό στις Σέρρες. Παρά το γεγονός ότι ο Σουηδός μπακ είχε αρχικά αποκαλύψει τη χειραγώγηση των αγώνων, στη συνέχεια ανακάλεσε τις δηλώσεις του. Η ανάκληση αυτή ήρθε μετά από «βολές» που δέχθηκε ο παίκτης και από τους δύο εμπλεκόμενους συλλόγους. Ωστόσο, η Επιτροπή Δεοντολογίας συνέχισε την έρευνά της, καταλήγοντας στην επιβολή των ποινών.

Οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είχε δηλώσει επίσημα ότι οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις ήταν χειραγωγημένες. Σε σχετικό podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρθηκε στην εμπειρία του, τονίζοντας ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο. Υπογράμμισε μάλιστα ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων» κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στις ενέργειες αυτές.

Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στον Βόλο τον σημάδεψε βαθιά. Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής περιέγραψε την κατάσταση ως «σουρεαλιστική», δηλώνοντας ότι δεν ήξερε καν τι να πει. Η εμπειρία αυτή τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

Η εμπειρία του παίκτη και οι επιπτώσεις στην υγεία του

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν περιέγραψε με λεπτομέρειες το πώς βίωνε τα γεγονότα των αγώνων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ήξερες ότι αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Αυτή η κατάσταση τον οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο ίδιος κατέληξε να παθαίνει κρίσεις άγχους, οι οποίες επηρέασαν την καθημερινότητά του.

Η ψυχολογική πίεση ήταν τόσο μεγάλη που, όταν επέστρεψε στη Σουηδία και προσγειώθηκε στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Εκεί διαγνώστηκε με έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθε πραγματική κρίση πανικού. Η εμπειρία του στον Βόλο άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην υγεία του, όπως ο ίδιος περιέγραψε.

Η αντίδραση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εξέφρασε την απόλυτη έκπληξή της για την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. Χαρακτήρισε την απόφαση ως πρωτοφανή, ειδικά επειδή αφορά μια υπόθεση που χρονολογείται προ 18 μηνών. Σύμφωνα με την άποψη της ΠΑΕ, η απόφαση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης, γεγονός που την καθιστά αβάσιμη.

Λόγω αυτών των λόγων, η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει άμεσα έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Η διοίκηση του συλλόγου δηλώνει τη βεβαιότητά της ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη. Τονίζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένει την τελική της κρίση επί του θέματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta