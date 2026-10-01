Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ως προσωπικός σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από αρκετά χρόνια, αναλαμβάνοντας έναν νέο διοικητικό ρόλο εντός του συλλόγου. Πλέον, θα έχει την ιδιότητα του προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη των «πράσινων», Γιάννη Αλαφούζου, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η προσθήκη του στο οργανόγραμμα του κλαμπ έρχεται σε μια περίοδο που οι προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό της ποδοσφαιρικής ομάδας έχουν ολοκληρωθεί, στρέφοντας την προσοχή στις διοικητικές ενισχύσεις.

Ο νέος ρόλος του Σοφοκλή Πιλάβιου

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος, ο οποίος είναι 60χρονος δικηγόρος με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού, εντάσσεται εκ νέου στο διοικητικό γκρουπ του Παναθηναϊκού. Η νέα του θέση τον καθιστά προσωπικό σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στα κοινά του συλλόγου μετά από αρκετό καιρό απουσίας.

Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο κ. Πιλάβιος είναι ευρεία και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του κλαμπ. Συγκεκριμένα, η αρμοδιότητά του εκτείνεται σε λίγο πολύ τα πάντα, πέραν των αμιγώς ποδοσφαιρικών θεμάτων, για τα οποία επιλαμβάνεται άλλο στέλεχος.

Οι αρμοδιότητες και ο διαχωρισμός με τον Φράνκο Μπαλντίνι

Στο πλαίσιο του νέου διοικητικού σχήματος, ο Σοφοκλής Πιλάβιος θα επικεντρωθεί στα μη ποδοσφαιρικά ζητήματα του Παναθηναϊκού, παρέχοντας συμβουλές στον ιδιοκτήτη. Αυτός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων είναι σαφής, καθώς για τα αμιγώς ποδοσφαιρικά θέματα, τα οποία αφορούν την αγωνιστική ομάδα, υπεύθυνος παραμένει αποκλειστικά ο Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι ασχολείται με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έχοντας ως στόχο να ενώνει τη διοίκηση με το επιτελείο των «πρασίνων». Η παρουσία του κ. Πιλάβιου στο οργανόγραμμα ενισχύει το διοικητικό σχήμα, επιτρέποντας μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στα διάφορα πεδία λειτουργίας του συλλόγου.

Η προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό

Η σύνδεση του Σοφοκλή Πιλάβιου με τον Παναθηναϊκό δεν είναι καινούργια, καθώς η σταδιοδρομία του συνδέεται άρρηκτα με τον σύλλογο και στο παρελθόν. Είχε διατελέσει μέλος της ΠΑΕ όντας παράλληλα και νομικός της σύμβουλος για μια τετραετία, συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2004.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ. Πιλάβιος προσέφερε τις νομικές του υπηρεσίες στον Παναθηναϊκό, αποκτώντας βαθιά γνώση του εσωτερικού περιβάλλοντος του κλαμπ. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την ανανέωση μιας σχέσης που έχει ιστορικό βάθος με τους «πράσινους» και την αθλητική τους πορεία, φέρνοντας την εμπειρία του ξανά στην ομάδα.

Η πορεία του στην ΕΠΟ και η ειδίκευσή του

Πέρα από την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ο Σοφοκλής Πιλάβιος έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία και σε άλλους θεσμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) για μια τριετία, από το 2009 έως το 2012, περίοδο κατά την οποία είχε την ανώτατη διοικητική ευθύνη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η επαγγελματική του εξειδίκευση είναι στον νομικό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στον αθλητισμό. Αυτή η εξειδίκευση τον καθιστά ένα πρόσωπο με βαθιά γνώση των νομικών πτυχών που διέπουν τον χώρο του αθλητισμού, κάτι που αναμένεται να αξιοποιηθεί στον νέο του ρόλο ως προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta