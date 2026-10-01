Ρίο Άβε: Τέλος η συνεργασία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε, με τον πορτογαλικό σύλλογο να προχωρά στην επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας τους. Η απόφαση αυτή ήρθε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, έπειτα από μια θητεία που διήρκεσε περίπου 15 μήνες στον πάγκο της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 2025, αποχωρεί από τον σύλλογο που βρίσκεται στον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά από ένα ανεπιτυχές ξεκίνημα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Η Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο για τη λύση του συμβολαίου που συνέδεε τον προπονητή με την πρώτη ομάδα. Η ανακοίνωση του πορτογαλικού συλλόγου επιβεβαίωσε το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην επίσημη δήλωσή της, η Ρίο Άβε ευχαρίστησε τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και το προπονητικό του επιτελείο για το έργο, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο. Παράλληλα, τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα.

Η θητεία του Έλληνα τεχνικού

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει προπονητής της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού, εντάχθηκε στη Rio Ave FC τον Ιούνιο του 2025. Η θητεία του στον πάγκο της πρώτης ομάδας διήρκεσε περίπου 15 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθοδήγησε την ομάδα σε 40 ή 41 επίσημους αγώνες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ο Έλληνας προπονητής προσπάθησε να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχημένα αποτελέσματα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και τις άλλες διοργανώσεις.

Η πορεία στην πορτογαλική λίγκα

Στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, υπό την καθοδήγηση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, η Ρίο Άβε κατάφερε να τερματίσει στην 12η θέση της πορτογαλικής λίγκας. Το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.

Ωστόσο, η τρέχουσα σεζόν δεν ξεκίνησε με τον ίδιο θετικό τρόπο, οδηγώντας σε προβληματισμό και τελικά στην απόφαση για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Το κακό ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τη Ρίο Άβε και τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο. Έπειτα από επτά αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα συγκέντρωσε μόλις τέσσερις πόντους.

Πιο συγκεκριμένα, ο απολογισμός της φετινής σεζόν περιλαμβάνει μία νίκη, μία ισοπαλία και πέντε ήττες. Αυτό το κακό ξεκίνημα είχε ως αποτέλεσμα η Ρίο Άβε να βρίσκεται στην 16η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση για τη λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό.

Ο συνολικός απολογισμός

Στους συνολικά 41 αγώνες που βρέθηκε στον πάγκο της Ρίο Άβε, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μέτρησε εννέα νίκες, δώδεκα ισοπαλίες και είκοσι ήττες. Αυτός ο απολογισμός αντικατοπτρίζει την πορεία της ομάδας υπό την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η διοίκηση του συλλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και την πορεία της ομάδας, προχώρησε στην απόφαση για την αλλαγή, ευχόμενη καλή συνέχεια στον Έλληνα προπονητή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta