Ολοκληρώθηκε η 4η έκδοση του e-Kouros με αυξημένη συμμετοχή σωματείων

Ολοκληρώθηκε η 4η έκδοση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων, γνωστού ως e-Kouros, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2026 να έχει παρέλθει. Συνολικά 6.711 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία υπέβαλαν την αίτησή τους για το πρόγραμμα, σηματοδοτώντας μια σημαντική συμμετοχή. Η διαδικασία αυτή αποτελεί πλέον σταθερό θεσμό στον ελληνικό αθλητισμό, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση.

Αυξημένη συμμετοχή και καθιέρωση του θεσμού

Ο αριθμός των σωματείων που συμμετείχαν στη φετινή διαδικασία είναι αυξημένος, γεγονός που επιβεβαιώνει την καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ως σταθερού θεσμού στον ελληνικό Αθλητισμό. Η αυξημένη ανταπόκριση από τα 6.711 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία υπογραμμίζει την αποδοχή και τη σημασία του e-Kouros για την αθλητική κοινότητα της χώρας.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του, το e-Kouros έχει αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά εργαλεία για την οργανωτική και ψηφιακή μεταρρύθμιση στον τομέα του Αθλητισμού. Η συνεχής αύξηση των συμμετοχών δείχνει την εμπιστοσύνη των σωματείων στον ψηφιακό αυτό μηχανισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης και οι προθεσμίες

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τα 6.711 σωματεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή και συμμόρφωση.

Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση προκύψουν ελλείψεις στα υποβληθέντα στοιχεία, τα σωματεία θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Η προθεσμία για αυτές τις διορθώσεις έχει οριστεί έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2026, ενώ δίνεται η ευκαιρία για έως και οκτώ συνολικά επανυποβολές, παρέχοντας επαρκή χρόνο για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων.

Το e-Kouros ως εργαλείο μεταρρύθμισης

Μέσω του e-Kouros, η Πολιτεία αποκτά για πρώτη φορά οργανωμένα και επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν το σύνολο του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας. Αυτή η συγκέντρωση πληροφοριών ενισχύει σημαντικά την εποπτεία, τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού.

Ο μηχανισμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό μιας σύγχρονης αθλητικής πολιτικής, η οποία βασίζεται σε πραγματικά και τεκμηριωμένα δεδομένα. Αυτό επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού.

Ψηφιακή αναβάθμιση με το MyKouros App

Η ψηφιακή αναβάθμιση του Αθλητισμού δεν σταματά με το e-Kouros, αλλά περνά πλέον στο επόμενο στάδιο με την εισαγωγή του MyKouros App. Η νέα αυτή εφαρμογή έχει ως στόχο να διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αθλητική πληροφορία για όλους τους πολίτες.

Με την ανάπτυξη του MyKouros App, το e-Kouros έρχεται ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, προσφέροντας ευκολότερη και πιο άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργίες. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού αθλητικού τομέα.

Τα πρώτα και τελευταία σωματεία της φετινής διαδικασίας

Συμβολικά, το πρώτο σωματείο που ολοκλήρωσε φέτος την εγγραφή του στο e-Kouros ήταν ο Αθλητικός Όμιλος Ακρίτας Καλαμάτας. Το σωματείο αυτό, που δραστηριοποιείται στην πετοσφαίριση, ολοκλήρωσε τη διαδικασία το πρωί της 21ης Απριλίου, δείχνοντας την έγκαιρη ανταπόκρισή του.

Αντίστοιχα, το 6.711ο και τελευταίο σωματείο που υπέβαλε την αίτησή του, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου, ήταν ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Τριακόσιοι» της Σπάρτης. Το συγκεκριμένο σωματείο δραστηριοποιείται στο ταεκβοντό, κλείνοντας τη φετινή περίοδο υποβολών.

Δηλώσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε σχετική δήλωση, αναφέρθηκε ότι τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του, το e-Kouros έχει γίνει ένας σταθερός θεσμός του ελληνικού Αθλητισμού και μια μεταρρύθμιση που αγκαλιάστηκε από την αθλητική οικογένεια. Επισημάνθηκε ότι πίσω από τον αριθμό των 6.711 σωματείων που συμμετείχαν φέτος, βρίσκεται μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία γνωρίζει, εποπτεύει και σχεδιάζει τον Αθλητισμό.

Τονίστηκε επίσης ότι με το e-Kouros τέθηκαν στο επίκεντρο η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση, οι κανόνες και τα πραγματικά δεδομένα. Με το MyKouros App, ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς ο ελληνικός Αθλητισμός αλλάζει. Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια μεταρρύθμιση που έχει γίνει πράξη και έχει αφήσει οριστικά πίσω της αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta