Ομπράντοβιτς: «Επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπι, σημαντικό να μοιράζουμε τον χρόνο»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο έμπειρος προπονητής του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μακάμπι. Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην επικινδυνότητα του ισραηλινού συλλόγου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη στρατηγική διαχείρισης του χρόνου συμμετοχής των παικτών του. Ο Ομπράντοβιτς μίλησε επίσης για την απόδοση του Λευτέρη Μαντζούκα και την καθοριστική σημασία της στήριξης των φιλάθλων. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου, στις 21:15.

Η αναμέτρηση με τη Μακάμπι

Κατά τις δηλώσεις του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τη Μακάμπι ως μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, τονίζοντας την αγωνιστική της αξία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η ισραηλινή ομάδα είναι σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπογράμμισε ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού της Μακάμπι, αναφέροντας ότι εφαρμόζει full-court press, γεγονός που την καθιστά απειλητική. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα από το Ισραήλ αλλάζει συχνά τις μορφές άμυνας που εφαρμόζει στο πίσω μέρος του γηπέδου.

Η διαχείριση του χρόνου των παικτών

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί προσεκτική σκέψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κατά τη διάρκεια εβδομάδων όπου η ομάδα καλείται να δώσει τρία παιχνίδια, γεγονός που επιβαρύνει τους αθλητές.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του να καταβάλλεται προσπάθεια για να μοιράζεται ο χρόνος συμμετοχής μεταξύ των παικτών. Αν και αναγνώρισε ότι μερικές φορές αυτό δεν είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χθες υπήρχε η δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτή η τακτική διαχείρισης του χρόνου.

Οι δηλώσεις για τον Λευτέρη Μαντζούκα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξέπληξε την απόλυτη ικανοποίησή του για τον Λευτέρη Μαντζούκα και την προσπάθεια που καταβάλλει. Για να τονίσει την αφοσίωση του νεαρού παίκτη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπογράμμισε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος όχι μόνο από τον Μαντζούκα, αλλά και από το σύνολο των παικτών του. Πρόσθεσε ότι όλοι οι αθλητές είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να αγωνιστούν και να προσφέρουν τη βοήθειά τους στην ομάδα.

Η σημασία της στήριξης του κόσμου

Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε εκτενώς και στην καθοριστική σημασία της στήριξης του κόσμου, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την ομάδα. Υπενθύμισε ένα πρόσφατο περιστατικό, δηλώνοντας ότι χθες ζήτησε από τους φιλάθλους να φωνάξουν περισσότερο, καθώς είχε παρατηρηθεί μία χαλάρωση στην απόδοση της ομάδας.

Ο Ομπράντοβιτς εξήγησε ότι ορισμένοι παίκτες έχουν ανάγκη να νιώθουν την ενέργεια και την ώθηση που προσφέρει η παρουσία των φιλάθλων. Επεσήμανε ότι όλοι στην ομάδα γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να είναι οι φίλαθλοι παρόντες στο γήπεδο και να υποστηρίζουν την ομάδα τους, καθώς οι παίκτες επιθυμούν να νιώθουν αυτή την υποστήριξη.

Αναφορά στον Όντεντ Κάτας

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε επίσης μία ειδική αναφορά στον Όντεντ Κάτας. Δήλωσε ότι έχει προπονήσει έναν μεγάλο αριθμό παικτών οι οποίοι, με την πάροδο του χρόνου, έχουν εξελιχθεί οι ίδιοι σε προπονητές.

Συγκεκριμένα, ο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Κάτας ως έναν ικανό και καλό προπονητή, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την επιτυχημένη προπονητική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta