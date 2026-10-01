Η εθνική Ολλανδίας προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Άρη πριν το ματς με την Ελλάδα

Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/10) στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη, ολοκληρώνοντας μέρος της προετοιμασίας της ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ελλάδα. Οι «οράνιε» χρησιμοποίησαν το αθλητικό κέντρο των «κιτρινόμαυρων» στο Νέο Ρύσιο, με την ΠΑΕ Άρης να δημοσιεύει σχετικό φωτογραφικό υλικό από την παρουσία τους, αναδεικνύοντας τις στιγμές της προπόνησης και των συναντήσεων.

Προετοιμασία των «οράνιε» στο Νέο Ρύσιο

Η ολλανδική αποστολή επέλεξε τις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη, που βρίσκονται στο Νέο Ρύσιο, για να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας της. Η παρουσία της εθνικής Ολλανδίας καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι που θα δώσει εναντίον της Ελλάδας. Η επιλογή των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όπως η Ολλανδία, αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των αθλητικών χώρων του Άρη.

Οι παίκτες της εθνικής Ολλανδίας ακολούθησαν το προγραμματισμένο τους πρόγραμμα προπόνησης, χρησιμοποιώντας το αθλητικό κέντρο των «κιτρινόμαυρων» για τις τελευταίες τους ρυθμίσεις πριν από τον αγώνα. Η ΠΑΕ Άρης φρόντισε να ενημερώσει το κοινό για την παρουσία των «οράνιε», δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό που απαθανάτισε τις στιγμές της προπόνησης και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις εγκαταστάσεις.

Άψογη φιλοξενία και ευχαριστίες

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΠΑΕ Άρης, η ολλανδική ομάδα εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τους ανθρώπους του συλλόγου για την άψογη φιλοξενία που τους παρασχέθηκε. Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών κύλησε ομαλά, διασφαλίζοντας ότι η ολλανδική αποστολή είχε στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος προπόνησης.

Η παροχή υψηλού επιπέδου φιλοξενίας από τον Άρη συνέβαλε στην ομαλή προετοιμασία των Ολλανδών διεθνών, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν πλήρως στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτή η κίνηση αναδεικνύει την ικανότητα του Άρη να υποστηρίζει διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και να προσφέρει τις κατάλληλες υποδομές σε ομάδες υψηλού επιπέδου.

Συναντήσεις στο περιθώριο της επίσκεψης

Στο περιθώριο της παρουσίας της ολλανδικής αποστολής στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη, υπήρξε και η ευκαιρία για συναντήσεις με στελέχη του ελληνικού συλλόγου. Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας του Άρη, καθώς και ο team manager του συλλόγου, Γιώργος Γκουγκουλιάς, είχαν την τιμή να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν με σημαντικές προσωπικότητες του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απαθανατίστηκαν σε κοινές φωτογραφίες ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, καθώς και ο στενός του συνεργάτης, Ρουντ φαν Νίστελροϊ. Οι φωτογραφίες αυτές, που δημοσιεύτηκαν από την ΠΑΕ Άρης, προσφέρουν ένα στιγμιότυπο από τις επαφές και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπροσώπων των δύο ομάδων, ενισχύοντας το κλίμα καλής θέλησης.

Η αναμέτρηση με την Ελλάδα στην Τούμπα

Η προπόνηση της εθνικής Ολλανδίας στις εγκαταστάσεις του Άρη ολοκλήρωσε το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της πριν από την αποψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα. Το παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:45, θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό και το ολλανδικό ποδόσφαιρο.

Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεων των δύο εθνικών ομάδων, με τους Ολλανδούς να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή των εγκαταστάσεων του Άρη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους δείχνει την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι «οράνιε» στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υποδομή που διαθέτει ο σύλλογος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta