Αφαίρεση βαθμών και πρόστιμο στον Βόλο από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Με αφαίρεση τριών βαθμών και χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Βόλος Elabet από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε πρόσφατα, αλλά αφορά ένα παράπτωμα που είχε λάβει χώρα πριν από δύο χρόνια, με επίκεντρο έναν αγώνα της ομάδας. Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια έπειτα από δηλώσεις πρώην ποδοσφαιριστή.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στον Βόλο Elabet την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από το πρωτάθλημα, καθώς και ένα χρηματικό πρόστιμο. Η τιμωρία αυτή σχετίζεται με μία υπόθεση που είχε προκύψει πριν από δύο χρόνια και αφορά συγκεκριμένα το παιχνίδι της ομάδας με τον Πανσερραϊκό.

Ο Αχιλλέας Μπέος, λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του σχετικά με την επικείμενη τιμωρία που επέβαλε η Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο.

Οι αποκαλύψεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν

Η υπόθεση που οδήγησε στη συγκεκριμένη τιμωρία του Βόλου Elabet αναδείχθηκε μέσα από τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας. Ο Σούντγκρεν είχε προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με γεγονότα που συνέβαιναν στα αποδυτήρια πριν από αγώνες.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος αφηγήθηκε ότι πριν από έναν αγώνα άκουγε πράγματα όπως «σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα» ή «σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας». Ο Σούντγκρεν ανέφερε επίσης ότι η μοναδική ομάδα την οποία ο Βόλος νίκησε με 3-0 αλλά και ηττήθηκε με 3-0 ήταν ο Πανσερραϊκός.

Η μαρτυρία στο σουηδικό μέσο

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είχε μιλήσει για τα γεγονότα αυτά και σε podcast, με το απόσπασμα να έχει αποδοθεί και από το σουηδικό μέσο tv4.se. Στη μαρτυρία του, ο παίκτης περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε, δηλώνοντας: «Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί».

Ο Σούντγκρεν τόνισε ότι ποτέ πριν δεν είχε βιώσει κάτι παρόμοιο στην καριέρα του, υπογραμμίζοντας πως όλα αυτά συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων». Η εμπειρία αυτή τον σημάδεψε βαθιά, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Ο σκοπός των στημένων αγώνων και η άρνηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο σκοπός των φερόμενων στημένων αγώνων δεν ήταν οικονομικός. Αντιθέτως, είχε αγωνιστικό χαρακτήρα, με στόχο την εξασφάλιση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για την ομάδα. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτές τις ενέργειες.

«Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έβλεπε να συμβαίνουν όσα του είχαν αναφερθεί, όπως το «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σουρεαλιστική».

Οι προσωπικές επιπτώσεις στον παίκτη

Οι εμπειρίες που βίωσε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν στον Βόλο είχαν σοβαρές προσωπικές επιπτώσεις στην υγεία του. Ο ίδιος ανέφερε ότι κατέληξε να παθαίνει κρίσεις άγχους εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε. Η ψυχολογική του επιβάρυνση ήταν τέτοια που τον επηρέασε άμεσα.

Μάλιστα, όταν επέστρεψε στη Σουηδία και προσγειώθηκε στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Όπως περιέγραψε, είχε έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθε μια πραγματική κρίση πανικού, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της πίεσης που είχε βιώσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta