Ελληνικές διαιτητικές παρουσίες σε αγώνες του Nations League

Με έντονο ελληνικό χρώμα αναμένονται οι διαιτησίες σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις του Nations League, καθώς ο Βασίλης Φωτιάς και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκαν να διευθύνουν διεθνή παιχνίδια. Ο Βασίλης Φωτιάς θα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου για τον αγώνα Ισπανία - Τσεχία, ενώ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει την αναμέτρηση Λευκορωσία - Σαν Μαρίνο.

Ο Βασίλης Φωτιάς στην αναμέτρηση της Ισπανίας

Η ελληνική διαιτησία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και Τσεχίας, καθώς ο Βασίλης Φωτιάς επιλέχθηκε να διευθύνει αυτό το παιχνίδι. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο «άρωμα» ελληνικής παρουσίας σε μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο 37χρονος Έλληνας διαιτητής θα έχει την ευκαιρία να διευθύνει για πρώτη φορά αγώνα της «Φούρια Ρόχα», δηλαδή της πρωταθλήτριας κόσμου, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του. Η παρουσία του σε ένα τέτοιο παιχνίδι υπογραμμίζει την αναγνώριση της ελληνικής διαιτησίας σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλευρό του Βασίλη Φωτιά, στον ρόλο του VAR, θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, συμπληρώνοντας την ελληνική εκπροσώπηση στο τεχνικό κομμάτι του αγώνα. Η συνεργασία τους αναμένεται να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Αυτός ο ορισμός σηματοδοτεί το τέταρτο διεθνές παιχνίδι για τον Βασίλη Φωτιά τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Η συνεχής του παρουσία σε αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου ενισχύει την εμπειρία του και την εκτίμηση που τυγχάνει από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Ελληνική διαιτητική παρουσία και στο Λευκορωσία - Σαν Μαρίνο

Εκτός από την αναμέτρηση της Ισπανίας, ελληνικό στοιχείο θα υπάρχει και στον αγώνα μεταξύ Λευκορωσίας και Σαν Μαρίνο. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έχει οριστεί να «σφυρίξει» σε αυτή την αναμέτρηση, φέροντας επίσης την ελληνική διαιτητική σημαία σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλευρό του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, ως βοηθοί διαιτητές, θα βρίσκονται οι Πολυχρόνης Κωσταράς και Λάζαρος Δημητριάδης. Η παρουσία τους συνιστά μια πλήρη ελληνική ομάδα, η οποία θα συμβάλει στην ορθή εφαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού.

Την ελληνική διαιτητική τετράδα για τον αγώνα Λευκορωσία - Σαν Μαρίνο συμπληρώνει ο Μιχάλης Ματσούκας, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή. Η συνολική ελληνική εκπροσώπηση σε αυτό το παιχνίδι αναδεικνύει την ποιότητα και την αξιοπιστία των Ελλήνων διαιτητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta