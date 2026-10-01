Οι διαιτητές της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Μακάμπι γνωστοποιήθηκαν

Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague έκανε γνωστά τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν την επερχόμενη αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μακάμπι. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης και αναμένεται να διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 21:15. Η ανακοίνωση των διαιτητών πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από το τζάμπολ της σημαντικής αναμέτρησης.

Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τον αγώνα

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague γνωστοποίησε τους τρεις διαιτητές που θα έχουν την ευθύνη της διεύθυνσης του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι. Πρόκειται για τους Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ. Αυτοί οι τρεις διαιτητές έχουν οριστεί για να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς του μπάσκετ της EuroLeague.

Ο Χουάν Κάρλος Γκαρσία, ο Αλμπέρτο Μπαένα και ο Χουσεγίν Τσελίκ θα βρίσκονται στο παρκέ για να παρακολουθήσουν κάθε φάση του παιχνιδιού. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την τήρηση των κανονισμών και την ορθή εφαρμογή τους εντός του αγωνιστικού χώρου. Η επιλογή τους έγινε από την αρμόδια επιτροπή διαιτησίας της EuroLeague, η οποία είναι υπεύθυνη για τους ορισμούς των αγώνων.

Η ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή

Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων των διαιτητών μία ημέρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτή η πρακτική ακολουθεί το καθιερωμένο πρωτόκολλο της διοργάνωσης, το οποίο προβλέπει την έγκαιρη ενημέρωση των ομάδων και του κοινού σχετικά με τους διαιτητές που θα σφυρίξουν κάθε παιχνίδι. Η ανακοίνωση αυτή είναι σημαντική για την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η δημοσιοποίηση των διαιτητών γίνεται με σκοπό τη διαφάνεια και την ενημέρωση. Η διοργανώτρια αρχή φροντίζει να γνωστοποιεί τα ονόματα των διαιτητών εγκαίρως, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τους αξιωματούχους του αγώνα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι, προσδιορίζοντας τους τρεις αξιωματούχους που θα έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Το πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο αγώνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μακάμπι αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η διοργάνωση συνεχίζεται με τους προγραμματισμένους αγώνες, και η συγκεκριμένη αναμέτρηση εντάσσεται στο καλεντάρι της τρίτης εβδομάδας των αγώνων. Κάθε παιχνίδι της EuroLeague έχει τη δική του θέση στο πρόγραμμα της διοργάνωσης, όπως και αυτό μεταξύ των δύο ομάδων.

Η 3η αγωνιστική φέρνει αντιμέτωπες τις ομάδες σε μία σειρά αναμετρήσεων που έχουν οριστεί από τη διοργανώτρια αρχή. Ο Παναθηναϊκός και η Μακάμπι θα συναντηθούν στο πλαίσιο αυτής της αγωνιστικής, με τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τον αγώνα να έχουν ήδη ανακοινωθεί. Η διεξαγωγή του αγώνα είναι προγραμματισμένη, όπως και όλες οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:15. Αυτές οι πληροφορίες είναι καθοριστικές για τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, καθώς και για τις δύο ομάδες, οι οποίες προετοιμάζονται βάσει αυτού του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έχουν καθοριστεί από το πρόγραμμα της EuroLeague. Η διεξαγωγή του αγώνα σε αυτή την ώρα επιτρέπει την παρακολούθηση από ένα ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό της διοργάνωσης. Οι διαιτητές, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι παρόντες την καθορισμένη ώρα για να ξεκινήσει ο αγώνας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta