Άρης και ΠΑΟΚ: Οι ημερομηνίες των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Η νέα σεζόν στο μπάσκετ ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν ήδη δείξει εντυπωσιακά δείγματα γραφής στις πρώτες τους υποχρεώσεις στο EuroCup. Και οι δύο σύλλογοι ξεκίνησαν με το δεξί τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις, δημιουργώντας προσδοκίες για μια επιτυχημένη πορεία. Το ενδιαφέρον των φιλάθλων, ωστόσο, στρέφεται ήδη στις ημερομηνίες των ντέρμπι τους για το ελληνικό πρωτάθλημα, με την πρώτη «μάχη» να αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης.

Δυναμικό ξεκίνημα στο EuroCup

Οι ομάδες του Άρη και του ΠΑΟΚ έχουν ήδη καταφέρει να εντυπωσιάσουν με την παρουσία τους στα πρώτα δείγματα της φετινής σεζόν, έχοντας ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση του EuroCup. Η νέα σεζόν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης σημείωσαν νίκες στις πρεμιέρες τους.

Ο Άρης, συγκεκριμένα, επικράτησε εκτός έδρας της Λε Μαν στη Γαλλία, σε έναν αγώνα που έληξε με σκορ 87-74 υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» τη Μανρέσα με μια εμφατική νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 93-78. Αυτά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει μια αισιόδοξη ατμόσφαιρα γύρω από τις δύο ομάδες.

Υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έδειξαν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι τους πως θέλουν να πρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν, τόσο στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο EuroCup όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη Stoiximan GBL. Η δυναμική τους εκκίνηση έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η εντυπωσιακή τους παρουσία στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας, με τους φιλάθλους να αναμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι επιδόσεις τους υποδηλώνουν μια αποφασιστικότητα για μια πορεία με επιτυχίες και διακρίσεις και στις δύο διοργανώσεις.

Το πρώτο ντέρμπι στην «PAOK Sports Arena»

Το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας και της δυναμικής των δύο συλλόγων. Η πρώτη «μάχη» της Θεσσαλονίκης έχει οριστεί να διεξαχθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ, την «PAOK Sports Arena».

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου, με την ώρα έναρξης να έχει οριστεί στις 17:30. Αυτό το πολυαναμενόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο μεγάλων αντιπάλων για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η ρεβάνς στο «Αλεξάνδρειο»

Πέρα από την πρώτη αναμέτρηση, έχει ήδη καθοριστεί και η ημερομηνία για το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Η ρεβάνς της αναμέτρησης θα φιλοξενηθεί στην ιστορική έδρα του Άρη, το «Αλεξάνδρειο».

Το ματς στο «Αλεξάνδρειο» έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 30 Ιανουαρίου του 2027. Αυτή η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τις δύο καθορισμένες αναμετρήσεις των αιωνίων αντιπάλων για την κανονική περίοδο της GBL, προσφέροντας ένα ακόμη θέαμα στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta