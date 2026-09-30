Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ετοιμάζονται για το πρώτο τους ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής σεζόν, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00 τοπική ώρα, στο «Stade Vélodrome». Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αυτή αναμέτρηση, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες στους ενδιαφερόμενους.

Έναρξη και διάρκεια διάθεσης

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον σημαντικό αγώνα με την Olympique de Marseille ξεκίνησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 16:00. Η πρώτη φάση της διάθεσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού, www.olympiacos.org. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 13:00.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάθεση των εισιτηρίων μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία, σε περίπτωση που εξαντληθούν τα διαθέσιμα εισιτήρια. Για αυτό τον λόγο, συνιστάται στους φιλάθλους να προβούν στην αγορά τους εγκαίρως, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Προϋποθέσεις αγοράς εισιτηρίων

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για τον εκτός έδρας αγώνα έχουν αποκλειστικά οι αρχικοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Κάθε αρχικός κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου. Μία βασική προϋπόθεση είναι ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας, ο οποίος θα αγοράσει το εισιτήριο για τον αγώνα της Μασσαλίας, να είναι και αυτός που θα ταξιδέψει ο ίδιος στην πόλη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει καταστήσει σαφές ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος αγοράς ή του ίδιου του εισιτηρίου σε άλλον φίλαθλο, το εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα θα ακυρώνεται χωρίς προειδοποίηση. Αυτό τονίζεται για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και την τήρηση των κανονισμών που έχουν τεθεί.

Απαιτούμενα στοιχεία και διαδικασία

Για την επιτυχή προμήθεια του εισιτηρίου, κάθε φίλαθλος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τον μοναδικό αριθμό που προσωποποιήθηκε στο Gov.gr wallet κατά την αρχική αγορά του εισιτηρίου διαρκείας. Αυτός ο αριθμός αποτελεί βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.

Επιπλέον, κατά την αγορά απαιτούνται συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του φιλάθλου, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα διαμονής, καθώς και την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης από την πόλη της Μασσαλίας. Η ακριβής και ορθή συμπλήρωση αυτών των στοιχείων είναι κρίσιμη για την έκδοση του εισιτηρίου.

Λήψη εισιτηρίου και οδηγίες για την ημέρα του αγώνα

Αρχικά, οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν την αγορά τους δεν θα λάβουν απευθείας το εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Το πραγματικό εισιτήριο θα σταλεί αργότερα σε μορφή PDF στο email που έχει χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της αγοράς. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να ελέγξουν το email τους για να παραλάβουν το εισιτήριο σε ηλεκτρονική μορφή.

Για την ημέρα του αγώνα, έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το σημείο συγκέντρωσης των φιλάθλων. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο meeting point, το οποίο βρίσκεται στην Place de la Joliette. Η συγκέντρωση έχει οριστεί να γίνει από τις 14:00 έως τις 17:00. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έχει τονίσει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες που αφορούν την ημέρα του αγώνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της παρουσίας των φιλάθλων στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ με σκοπό το 2/2 στη διοργάνωση, προσβλέποντας στην υποστήριξη των φιλάθλων του σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta