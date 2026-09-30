Η νέα γενιά της Εθνικής Ελλάδας τραβά την προσοχή της Ευρώπης

Η Εθνική Ελλάδας δείχνει να έχει αλλάξει σελίδα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, προκαλώντας το ενδιαφέρον και την αναγνώριση από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Από την πίκρα των γερμανικών ΜΜΕ μέχρι την αποθέωση του Καρέτσας, κάτι έχει αλλάξει στην Εθνική Ελλάδας, το οποίο είδαν και οι Ιταλοί. Μετά από μια περίοδο που έμοιαζε να ψάχνει τον εαυτό της, κάπου ανάμεσα στην επιτυχία του 2004 και στις απογοητεύσεις που ακολούθησαν, το ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται να βρίσκει ξανά τον δρόμο του. Οι πρόσφατες εμφανίσεις της Εθνικής ανάγκασαν την Ευρώπη να στρέψει ξανά το βλέμμα της προς την Ελλάδα.

Η διεθνής αναγνώριση και τα ιταλικά ΜΜΕ

Η νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας προκάλεσε, μάλιστα, την αναμενόμενη πίκρα στα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία παρακολούθησαν στενά την αγωνιστική απόδοση της ελληνικής ομάδας. Ταυτόχρονα, οι εμφανίσεις των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών άρχισαν να συγκεντρώνουν εγκωμιαστικά σχόλια, όχι μόνο από τους Γερμανούς δημοσιογράφους και φιλάθλους.

Στην Ιταλία, το fanpage.it αφιέρωσε ένα ολόκληρο θέμα στην αλλαγή σελίδας που συντελείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ιταλικό δημοσίευμα είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Η Ελλάδα μετατράπηκε ξαφνικά σε ποδοσφαιρική δύναμη». Το fanpage.it αναρωτιέται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την αγωνιστική ανάκαμψη και αν η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα «χρυσή γενιά» ποδοσφαιριστών, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί.

Η αγωνιστική ανάκαμψη και οι επιτυχίες στο Nations League

Η Ελλάδα έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην παρθενική της παρουσία στη League A του Nations League. Η ομάδα επικράτησε τόσο της Σερβίας όσο και της Γερμανίας, σημειώνοντας δύο σημαντικές νίκες που υπογραμμίζουν την αγωνιστική της βελτίωση και την ανανεωμένη της δυναμική.

Πίσω από αυτές τις νίκες, όμως, υπάρχει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι η ηλικία των παικτών που αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της Εθνικής ομάδας. Η παρουσία αυτών των νεαρών αθλητών δείχνει το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη νέα κατεύθυνση που έχει πάρει η ομάδα.

Η «χρυσή γενιά» και ο ρόλος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στα χέρια του μια ομάδα με έντονο επιθετικό ταλέντο. Πρόκειται για παίκτες που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν όνομα στο εξωτερικό, γεγονός που ενισχύει την αξία τους. Ο Καρέτσας, ο Κωστούλας, ο Τζόλης και οι υπόλοιποι της νέας γενιάς έγιναν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Εθνικής ομάδας.

Οι ηλικίες των παικτών αφήνουν περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για το μέλλον. Ο στόχος, βέβαια, δεν είναι να δημιουργηθεί απλώς ένας ακόμη εντυπωσιακός κύκλος επιτυχιών. Ο μεγάλος στόχος για αυτή τη νέα ομάδα είναι το Euro 2028, μια διοργάνωση στην οποία η Εθνική φιλοδοξεί να έχει μια δυναμική παρουσία.

Οι ακαδημίες και η επένδυση των ελληνικών συλλόγων

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών έχει περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, μάλιστα, το 2024 κατέκτησε το UEFA Youth League, επικρατώντας της Μίλαν στον τελικό της διοργάνωσης. Αυτή η ιστορική επιτυχία κατέστησε τον Ολυμπιακό τον πρώτο ελληνικό σύλλογο που πήρε τον συγκεκριμένο τίτλο.

Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν επενδύσει περισσότερο στις ακαδημίες τους, δείχνοντας μια σαφή στρατηγική. Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η ανάπτυξη ποδοσφαιριστών που μπορούν αρχικά να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα των συλλόγων τους και στη συνέχεια να κάνουν το επόμενο βήμα στην Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι και την Εθνική ομάδα με νέο αίμα και ταλέντο.

Με πληροφορίες από: Reader