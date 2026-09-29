Συλλήψεις στην Τουρκία για σκάνδαλο διαιτησίας: Ο επικεφαλής της επιτροπής μεταξύ των συλληφθέντων

Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δικαιοσύνης, καθώς επτά άτομα συνελήφθησαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Φερχάτ Γκιουντογκντού, ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (MHK) της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF). Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας πολύμηνης έρευνας για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με το σύστημα διαιτησίας της χώρας.

Οι κατηγορίες και το εύρος της έρευνας

Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας που αφορά, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία επίσημων εγγράφων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και καταγγελίες για παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών, καθώς και για παρατυπίες στις κατατάξεις και εξετάσεις τους.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι βασικά μέρη του συστήματος διαιτησίας της Τουρκίας υπέστησαν παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριοποιήσεων των διαιτητών, των αναθέσεων αγώνων, της βαθμολόγησης και των διορισμών. Επίσης, οι αρχές εξετάζουν ισχυρισμούς για παρεμβάσεις σε ελέγχους κανόνων για τους διαιτητές.

Στο στόχαστρο λίστες διαιτητών και «λαθροχειρίες»

Ειδικότερα, η δικαιοσύνη διερευνά καταγγελίες για παρατυπίες στις αξιολογήσεις και στους ορισμούς διαιτητών σε αναμετρήσεις των πρωταθλημάτων της χώρας. Η έρευνα επεκτείνεται σε λίστες διαιτητών και παρατηρητών που καταρτίστηκαν το 2022 και το 2024.

Στις λίστες αυτές φέρεται να έγιναν «λαθροχειρίες» με σκοπό την προώθηση διαιτητών που ήταν αρεστοί σε ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης mobbing και πλαστογραφία επίσημων εγγράφων εκ μέρους του Φερχάτ Γκιουντογκντού.

Συντονισμένη επιχείρηση και τα πρόσωπα που εμπλέκονται

Η συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις επαρχίες της Τουρκίας: την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, το Ελαζίγκ και τη Μανίσα, με την Κωνσταντινούπολη να αποτελεί το επίκεντρο. Συνολικά επτά ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Εκτός από τον αρχιδιαιτητή Φερχάτ Γκιουντογκντού, στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα σημαντικά πρόσωπα του χώρου. Μεταξύ αυτών είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ενεργών Διαιτητών της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φερντί Καραντόρουκ, ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της TFF, Αχμέτ Σαχίν, και το πρώην μέλος της επιτροπής, Γιουνούς Γιλντιρίμ.

Επίσης, συνελήφθησαν ο Σεμπαχάτιν Σαχίν, μέλος της MHK και υπεύθυνος εκπαίδευσης και της 4ης περιφέρειας της TFF, ο Αλικάν Σαγκλάρ, υπεύθυνος οργάνωσης του παραρτήματος Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Διαιτητών και Παρατηρητών της TFF, και ο Εμρέ Κοσίφ, πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Διαιτησίας Κωνσταντινούπολης της ένωσης.

Οι μέθοδοι της έρευνας και η αντίδραση του υπουργείου

Οι ερευνητές αξιολόγησαν πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του Γκιουντογκντού και άλλων διαιτητών, παρατηρητών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Για τη συλλογή στοιχείων, εξετάστηκαν έρευνα ανοιχτού κώδικα, αρχεία της Επιτροπής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων, δεδομένα τηλεφωνικής κίνησης, μαρτυρίες καταγγελλόντων και μαρτύρων, καθώς και ευρήματα εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αρχές διενήργησαν δικαστικές έρευνες στα σπίτια, τους χώρους εργασίας και τα γραφεία των υπόπτων. Ο υπουργός εσωτερικών της χώρας, αναφερόμενος στην υπόθεση, τόνισε ότι η θέση, ο τίτλος ή ο ρόλος κανενός δεν παρέχει ειδική μεταχείριση βάσει του νόμου και αναγνώρισε τις ανησυχίες των οπαδών του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta