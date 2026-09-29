Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τόμας Ετσεβερί στο Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να ξεκινήσει την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του 500άρι τουρνουά του Τόκιο, έχοντας μάθει τον πρώτο του αντίπαλο. Λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προκριματικών, ο Έλληνας τενίστας ενημερώθηκε για την κλήρωση που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβερί. Ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την έναρξη της προσπάθειάς του για διάκριση στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Η πρεμιέρα του Τσιτσιπά και ο αντίπαλος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι 28 ετών και βρίσκεται στο Νο.44 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό τον Τόμας Ετσεβερί. Ο Αργεντινός τενίστας είναι 27 ετών και κατέχει την 30ή θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Έλληνα και τον Αργεντινό αθλητή έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Θα είναι ο δεύτερος αγώνας στο πρόγραμμα του «Kinoshita Group Show Cort» και αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του Τσιτσιπά σε αυτό το σημαντικό τουρνουά.

Το ιστορικό αναμετρήσεων με τον Ετσεβερί

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν με τον Τόμας Ετσεβερί και μετρά ισάριθμες νίκες απέναντί του. Η πρώτη αναμέτρηση έλαβε χώρα το 2024, στο Masters του Μόντε Κάρλο, όπου ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας με 6-1, 6-0 σετ.

Η δεύτερη νίκη του Τσιτσιπά επί του Ετσεβερί καταγράφηκε πέρυσι, στον πρώτο γύρο του Roland Garros. Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να πάρει τη νίκη σε τέσσερα σετ, με σκορ 7-5, 6-3, 6-4, δείχνοντας την ανωτερότητά του σε χωμάτινη επιφάνεια. Αυτό το θετικό ιστορικό μπορεί να αποτελέσει ψυχολογικό πλεονέκτημα για τον Τσιτσιπά ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης στο Τόκιο.

Πιθανή πορεία στο ταμπλό

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να αποκλείσει τον Τόμας Ετσεβερί και προκριθεί στη φάση των «16» του τουρνουά, ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από το ζευγάρι του Μονεγάσκου Βαλεντίν Βασερό και του Βέλγου Αλεκσάντερ Μπλοξ. Ο Βασερό βρίσκεται στο Νο.18 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο Μπλοξ στο Νο.27.

Ο αγώνας μεταξύ Βασερό και Μπλοξ θα ανοίξει το πρόγραμμα της Τετάρτης στο κεντρικό κορτ, με την έναρξή του να έχει οριστεί για τις 05:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Στα προημιτελικά, ένας πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά είναι ο Φράνσις Τιάφο, ο οποίος είναι το Νο.2 στο ταμπλό. Ο Αμερικανός θα ξεκινήσει την πορεία του απέναντι στον 36χρονο Κέι Νισικόρι, ο οποίος συμμετέχει με wild card, και στη συνέχεια θα διασταυρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στους Γάλλους Λούκα Βαν Άσε ή Άρτουρ Φις. Ο Άρτουρ Φις χρειάστηκε επίσης να αγωνιστεί στα προκριματικά του Τόκιο.

Άλλα μεγάλα ονόματα και επιστροφές

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, ως Νο.1 και κάτοχος του τίτλου, βρίσκεται ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός σούπερ σταρ θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στο τουρνουά απέναντι στον Άλεξ Μίκελσεν. Η παρουσία του Αλκαράθ προσθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Μία ακόμη σημαντική επιστροφή στη δράση είναι αυτή του Χόλγκερ Ρούνε, ο οποίος επανέρχεται μετά από μια πολύμηνη απουσία. Η απουσία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρησή του στο Νο.188 της παγκόσμιας κατάταξης. Επίσης, στο τουρνουά συμμετέχουν και άλλοι καταξιωμένοι τενίστες, όπως ο Τόμι Πολ, ο Λορέντζο Μουζέτι και ο Τέιλορ Φριτζ. Ο Τέιλορ Φριτζ θα αρχίσει τη δική του παρουσία στο Τόκιο με αντίπαλο τον Χάιμε Μουνάρ, συμπληρώνοντας ένα δυνατό και ανταγωνιστικό ταμπλό.

Η πρόσφατη πορεία του Έλληνα τενίστα

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο έρχεται λίγες ώρες μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων του. Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να επικρατήσει του Ρίνκι Χιτζικάτα με 2-0 σετ στον δεύτερο γύρο των προκριματικών. Αυτή η νίκη του εξασφάλισε τη θέση του στο κυρίως ταμπλό του 500άρι τουρνουά, όπου πλέον θα διεκδικήσει μια καλή πορεία απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta