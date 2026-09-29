Ήττα στο φινάλε για την Εθνική Παίδων από τη Σλοβακία στην Τσεχία

Με ήττα ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Τσεχία η Εθνική Παίδων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 από τη Σλοβακία, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Η «γαλανόλευκη» συμμετέχει σε αυτό το τουρνουά ως μέρος της προετοιμασίας της για την πρώτη και ιστορική της παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Τσέσκι Μπροντ

Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο Τσέσκι Μπροντ, ξεκίνησε με ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς τέρματα, καθώς οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό στον αγωνιστικό χώρο. Η Σλοβακία ήταν εκείνη που κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής Βισένα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-0 υπέρ της ομάδας του.

Η Εθνική Παίδων δεν παράτησε την προσπάθεια και κατάφερε να φέρει την αναμέτρηση στα ίσα στο 77ο λεπτό. Ο Σούβλατζης ήταν ο παίκτης που σκόραρε για την Ελλάδα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ωστόσο, η ισοπαλία δεν έμελλε να είναι το τελικό αποτέλεσμα, καθώς στο 88ο λεπτό ο Πρεκόπ νίκησε την ελληνική άμυνα και χάρισε τη νίκη στη Σλοβακία, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Προετοιμασία για την ιστορική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17

Η συμμετοχή της Εθνικής Παίδων στο διεθνές τουρνουά της Τσεχίας αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτό το τουρνουά διεξάγεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πρώτη και ιστορική παρουσία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17. Η «γαλανόλευκη» έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Οι φιλικές αυτές αναμετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιολόγηση της αγωνιστικής κατάστασης των παικτών και την προσαρμογή της τακτικής ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης. Η απόκτηση εμπειρίας από παιχνίδια με διεθνείς ομάδες κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση και συνοχή του συνόλου, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για μια τόσο σημαντική διοργάνωση.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναμέτρησης με τη Σλοβακία, η Εθνική Παίδων στρέφει την προσοχή της στα επόμενα δύο τεστ που θα δώσει επί τσεχικού εδάφους. Το πρόγραμμα των αγώνων είναι διαμορφωμένο ώστε να προσφέρει στην ομάδα συνεχείς προκλήσεις και ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης.

Ο δεύτερος αγώνας της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:00 τοπική ώρα, όπου η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Η σειρά των φιλικών αναμετρήσεων θα ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 τοπική ώρα, με την αναμέτρηση απέναντι στην οικοδέσποινα Τσεχία.

Η σύνθεση της ελληνικής ομάδας

Στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Παίδων για τον αγώνα με τη Σλοβακία αγωνίστηκαν οι: Κυριαζής, Ζόγκου, Τσίγκας, Λάβδας, Χαλδέζος, Ρεφατλάρι, Μπινιάρης, Σιώζιος, Βασιλειάδης, Νεμπής και Κώστογλου. Αυτοί οι παίκτες αποτέλεσαν την βασική επιλογή για την έναρξη της αναμέτρησης στο διεθνές τουρνουά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, χρησιμοποιήθηκαν και οι εξής ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγή: Πουλόπουλος, Σούβλατζης, Καραγγελής, Παπαδάκης, Γούσιος, Φιλιππιάδης, Ψυρούκης, Μωϋσιάδης, Παπασαραφιανός και Αργυρίου. Η συμμετοχή τους συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας και στην αξιολόγηση του βάθους του ρόστερ από το τεχνικό επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta