Ο Ολυμπιακός στο Κάουνας για τη Ζαλγκίρις, με φόντο το δύο στα δύο στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Κάουνας, όπου σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague. Η αναμέτρηση εντάσσεται στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης και οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, έχοντας ως στόχο το δύο στα δύο. Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00.

Η πορεία του Ολυμπιακού και η επιστροφή του Ντάνστον

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Λιθουανία με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχονται από ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στη σεζόν. Στην πρεμιέρα της Euroleague, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπασκόνια με σκορ 106-89. Σε εκείνον τον αγώνα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 25 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε με 22 πόντους.

Επιπλέον, ο Ζαν Μοντέρο, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, είχε μια μεστή εμφάνιση με 15 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, δείχνοντας άμεση προσαρμογή. Λίγες ώρες πριν την αναχώρηση για το Κάουνας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πέμπτο διαδοχικό Σούπερ Καπ Ελλάδας, επικρατώντας του ΠΑΟΚ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Παρόλο που προηγούνταν με 16 πόντους στο ημίχρονο, το φινάλε του τελικού ήταν δραματικό, με την ψυχραιμία των Μοντέρο (20 πόντοι) και Φουρνιέ (19 πόντοι) να χαρίζει τη νίκη. Καθοριστικός ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στην αποστολή για το Κάουνας βρίσκεται και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος επέστρεψε επίσημα στον σύλλογο μετά από 11 χρόνια. Επίσης, ανακοινώθηκε η επιστροφή του Τζορτζ Πάπας, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, το οποίο διαθέτει πλέον αρκετούς παίκτες ικανούς να δημιουργήσουν και να σκοράρουν στην επίθεση.

Οι απουσίες και οι προκλήσεις για τους «ερυθρόλευκους»

Παρά την ενισχυμένη του σύνθεση, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού του σέντερ, Νίκολας Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι. Η απουσία του Μιλουτίνοφ αποτελεί μια πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους», ειδικά καθώς η Ζαλγκίρις διαθέτει στη θέση «5» τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Βαλαντσιούνας βρίσκεται στην πρώτη του σεζόν μετά την επιστροφή του από το ΝΒΑ και θεωρείται ένας θηριώδης παίκτης.

Η φόρμα της Ζαλγκίρις και οι πιθανές απουσίες της

Η Ζαλγκίρις, από την πλευρά της, ξεκίνησε επίσης νικηφόρα την πορεία της στην Euroleague. Η λιθουανική ομάδα πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 83-77. Ωστόσο, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η Ζαλγκίρις θα έχει μια σημαντική απουσία.

Ένας παίκτης που ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, και ο οποίος υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού στο παρελθόν, θα απουσιάσει για δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού. Επιπλέον, οι Γουίλιαμ-Γκος και Βαλαντσιούνας είναι αμφίβολοι για τον αγώνα, και σε περίπτωση απουσίας τους, η Ζαλγκίρις θα στερηθεί δύο από τα βασικότερα της όπλα.

Λεπτομέρειες του αγώνα και ο ξεχωριστός καλεσμένος

Ο αγώνας ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο Κάουνας, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές της Euroleague. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της αναμέτρησης είναι η παρουσία του Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος είναι καλεσμένος των γηπεδούχων για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta