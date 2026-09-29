Ο Βασίλης Σπανούλης κάνει ντεμπούτο με τον Άρη και κυνηγά το 4Χ4 στις πρεμιέρες

Ο Βασίλης Σπανούλης πραγματοποιεί απόψε το επίσημο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στις 21:00 στο Λε Μαν της Γαλλίας. Ο 44χρονος τεχνικός ξεκινά μια νέα εποχή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με την προσδοκία να οδηγήσει τον Άρη έως το τέλος του δρόμου στο Eurocup. Η πρεμιέρα αυτή φέρει μαζί της μια ιδιαίτερη παράδοση που έχει χτίσει ο Σπανούλης στις προπονητικές του αρχές.

Η παράδοση των επιτυχημένων πρεμιερών

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παράδοση όσον αφορά τις πρεμιέρες του ως προπονητής, καταγράφοντας νίκες σε όλα τα προηγούμενα επίσημα ξεκινήματά του. Αυτά τα «δεδομένα» απασχολούν συνήθως όσους δίνουν βάση στις λεπτομέρειες, μια κατηγορία στην οποία ανήκει και ο ίδιος ο Θεσσαλός τεχνικός. Η προσδοκία είναι ότι αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί και με την έναρξη των υποχρεώσεων του Άρη.

Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη φορά που μια πρεμιέρα του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή δεν θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στον τόπο των αρχικών του αναμετρήσεων. Στη Γαλλία, ο Σπανούλης επιδιώκει να πετύχει το 4Χ4 στις πρεμιέρες του, ξεκινώντας με τον ιδανικότερο τρόπο μια απαιτητική αγωνιστική περίοδο για τον Άρη.

Το ντεμπούτο με το Περιστέρι στο BCL

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο ως προπονητής έγινε με την ομάδα του Περιστερίου. Συγκεκριμένα, στις 3 Οκτωβρίου του 2022, οδήγησε την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη επί της Μπνέι Ερτζέλια με σκορ 86-70.

Αυτή η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο του Basketball Champions League (BCL), σηματοδοτώντας ένα επιτυχημένο ξεκίνημα για τον Σπανούλη στην καριέρα του ως τεχνικός συλλόγου. Η νίκη αυτή έθεσε τις βάσεις για την παράδοση των επιτυχημένων πρεμιερών που τον συνοδεύει.

Η πρώτη νίκη με την Εθνική ομάδα

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας, κάνοντας το ντεμπούτο του σε επίσημο αγώνα τον Φεβρουάριο του 2024. Σε αυτή την πρεμιέρα, η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Τσεχίας.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), προσθέτοντας μια ακόμη νίκη στο ενεργητικό του Σπανούλη στις πρώτες του εμφανίσεις ως προπονητής σε διαφορετικά επίπεδα και διοργανώσεις. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε την εικόνα του ως προπονητή που ξεκινά δυναμικά τις υποχρεώσεις του.

Επιτυχημένο ξεκίνημα και με τη Μονακό στην Euroleague

Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης είχε επίσης μια επιτυχημένη πρεμιέρα ως προπονητής της Μονακό. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα του έκανε ιδανικό ξεκίνημα με μια νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) για την Euroleague, με τη Μονακό να επικρατεί με σκορ 88-91. Αυτή η νίκη συμπλήρωσε το σερί των επιτυχημένων πρεμιερών του Σπανούλη, δείχνοντας την ικανότητά του να ξεκινά με θετικό πρόσημο τις προπονητικές του θητείες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta