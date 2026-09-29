Το περίπλοκο καλοκαίρι του Ντάνιελ Ποντένσε και η παραμονή στην Αλ Σαμπάμπ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται στην Αλ Σαμπάμπ, ωστόσο η παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που θα υπήρχαν για έναν ποδοσφαιριστή της ποιότητάς του και του συμβολαίου του. Το καλοκαίρι που πέρασε χαρακτηρίστηκε από αρκετή συζήτηση γύρω από το μέλλον του Πορτογάλου εξτρέμ, με διάφορα σενάρια να εξετάζονται.

Η τρέχουσα κατάσταση στην Αλ Σαμπάμπ

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε μόλις τρία παιχνίδια στη Saudi Pro League. Σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις, ξεκίνησε ως βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, γεγονός που υποδηλώνει τον περιορισμένο ρόλο του στην ομάδα.

Η πρώτη του συμμετοχή καταγράφηκε στις 30 Αυγούστου, σε εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Χαζέμ, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 62ο λεπτό, με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο 1-1. Στις 4 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε ξανά βασικός απέναντι στην Αλ Χιλάλ, αλλά αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Τρία 24ωρα αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, πήρε και πάλι φανέλα βασικού κόντρα στην Αλ Κχαλούντ, αγωνιζόμενος για 45 λεπτά.

Συνολικά, ο Ντάνιελ Ποντένσε έχει καταγράψει περίπου 152 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, χωρίς να έχει σημειώσει κάποιο γκολ ή να έχει δώσει ασίστ. Επιπλέον, τα διαθέσιμα στατιστικά δείχνουν ότι δεν ήταν διαθέσιμος για τα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί ένα μεγάλο διάστημα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Το τέλος του δανεισμού και οι προσδοκίες

Το καλοκαίρι, ο δανεισμός του Ποντένσε στον Ολυμπιακό είχε ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να επιστρέψει στην Αλ Σαμπάμπ. Εκείνη την περίοδο, το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας παρέμενε ανοικτό, τροφοδοτώντας συζητήσεις για το μέλλον του.

Υπήρξε μάλιστα μία περίοδος κατά την οποία αρκετοί περίμεναν ότι, σε περίπτωση που έμενε ελεύθερος από τους Σαουδάραβες, θα μπορούσε να ανοίξει ξανά ο δρόμος για μία πιθανή επιστροφή του στον Πειραιά, στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Η στάση του Ολυμπιακού

Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε από την αρχή αποφασιστικότητα να κινηθεί ξανά για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ. Η στάση των «ερυθρόλευκων» ήταν να στραφούν σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ τους, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν βρισκόταν ποτέ στις βασικές επιλογές του Ολυμπιακού για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

Το τουρκικό ενδιαφέρον

Την ίδια στιγμή, ο Ποντένσε δεν έμεινε χωρίς ενδιαφέρον στην αγορά. Υπήρξαν αναφορές από την Τουρκία που έκαναν λόγο για ομάδες της χώρας οι οποίες είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στην περίπτωσή του. Το τουρκικό ενδιαφέρον αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που κράτησαν ανοικτή τη συζήτηση για το μέλλον του, ειδικά από τη στιγμή που η παραμονή του στην Αλ Σαμπάμπ δεν θεωρούνταν δεδομένη.

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις, δεν προέκυψε κάποια σοβαρή και συγκεκριμένη πρόταση από τουρκικό σύλλογο που να έφτασε στην Αλ Σαμπάμπ. Καμία πρόταση δεν έθεσε τη μεταγραφή σε τροχιά ολοκλήρωσης, με αποτέλεσμα τα σενάρια να παραμείνουν στο επίπεδο των συζητήσεων και όχι των επίσημων κινήσεων.

Παραμονή στη Σαουδική Αραβία

Με τον χρόνο να περνά και το μεταγραφικό παράθυρο να κλείνει, ο Ντάνιελ Ποντένσε παρέμεινε τελικά στη Σαουδική Αραβία και στην ομάδα της Αλ Σαμπάμπ. Η εξέλιξη αυτή επισφράγισε την παραμονή του ποδοσφαιριστή στην τρέχουσα ομάδα του, παρά τις προηγούμενες συζητήσεις και τα σενάρια για μετακίνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta