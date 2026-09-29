Ο Αντώνης Τσαπατάκης μιλάει για τη ζωή και τον αθλητισμό από το Porto Carras Pro-Am 2026

Ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης βρέθηκε πρόσφατα στο Porto Carras Pro-Am 2026, ένα τουρνουά γκολφ όπου συμμετείχε ως πρεσβευτής της LIDL HELLAS. Στο πλαίσιο της παρουσίας του εκεί, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, μιλώντας τόσο για την εμπειρία του από το άθλημα του γκολφ όσο και για τους επόμενους στόχους του στην κολύμβηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθημερινή νίκη της ζωής και τις συχνές συζητήσεις του με παιδιά, μεταδίδοντας μηνύματα επιμονής και θάρρους.

Η παρουσία στο Porto Carras Pro-Am 2026

Ο Αντώνης Τσαπατάκης συμμετείχε στο Porto Carras Pro-Am 2026, το οποίο διεξήχθη το διήμερο 25-27 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος δήλωσε πως πρεσβεύει τη LIDL HELLAS στο φετινό γεγονός, εκφράζοντας τη χαρά του για τη συμμετοχή του σε έναν τέτοιο αγώνα για πρώτη φορά.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή του έδωσε την ιδέα να ασχοληθεί μετέπειτα και ο ίδιος με το άθλημα του γκολφ. Συνήθως τον βλέπουμε σε πισίνες, ωστόσο η ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό δεν πήγε χαμένη.

Οι νέοι αθλητές και η ελπίδα για το μέλλον

Μιλώντας για το τουρνουά, ο Αντώνης Τσαπατάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία μικρών σε ηλικία αθλητών. Εξέφρασε την ελπίδα του ότι αυτοί οι νέοι θα είναι άξιοι εκπρόσωποι της Ελλάδας στο γκολφ τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε έναν από αυτούς τους νεαρούς αθλητές, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον αγώνα. Αυτό το γεγονός τον κάνει να πιστεύει ότι θα υπάρξουν περισσότεροι αθλητές στην Ελλάδα που θα τιμήσουν τη χώρα.

Η προσωπικότητα του Αντώνη Τσαπατάκη

Ο Αντώνης Τσαπατάκης είναι γνωστός για την αθλητική του πορεία ως παραολυμπιονίκης, αλλά και για την προσωπικότητά του. Όσοι τον γνωρίζουν ή τον παρακολουθούν στις δηλώσεις του, γνωρίζουν πως δεν του αρέσει να τα παρατάει ποτέ στη ζωή του.

Περιγράφεται ως ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να αντιπαθήσεις, ακόμη και χωρίς να του έχεις μιλήσει. Το στυλ του και η ευγένειά του προς όλους είναι στοιχεία που προκαλούν θαυμασμό.

Μηνύματα ζωής και η επαφή με τα παιδιά

Πέραν της αθλητικής του δράσης, ο Αντώνης Τσαπατάκης είναι ενεργός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά δημοσιεύει βίντεο στους λογαριασμούς του, όπου επισκέπτεται σχολεία και συνομιλεί με μαθητές μικρών ηλικιών για τη ζωή.

Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, τα παιδιά μαθαίνουν από τον Αντώνη πώς να σηκώνονται όταν πέφτουν στις δυσκολίες και να μην εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους. Ο ίδιος, από την πλευρά του, δηλώνει ότι κρατάει πολλά πράγματα από αυτές τις συνομιλίες, είτε με μικρούς είτε με μεγάλους συνομιλητές.

Αυτά τα πράγματα τον βοηθούν να θυμάται αξίες και γεγονότα που μπορεί να είχε ξεχάσει, ενώ ευελπιστεί ότι και οι συνομιλητές του λαμβάνουν μια υπενθύμιση για το τι μπορούν να πετύχουν, αλλά και για τους λόγους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν εμπόδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Νίκη είναι όταν ο Έλληνας πολίτης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής», μια φιλοσοφία που διαπνέει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συζητήσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta