Ο ατζέντης του Γιάγκουσιτς αποκαλύπτει το πλάνο του Παναθηναϊκού και την άρνηση για πώληση

Ο Μάτεϊ Σκέγκρο, ατζέντης του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, παραχώρησε συνέντευξη σε κροατικά μέσα ενημέρωσης, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην περίπτωση του πελάτη του και στο συγκεκριμένο πλάνο που έχει καταρτίσει ο Παναθηναϊκός για την εξέλιξή του. Οι δηλώσεις του Σκέγκρο έρχονται στον απόηχο των εντυπωσιακών εμφανίσεων του Γιάγκουσιτς με τη φανέλα της Κροατίας για το ηλικιακό γκρουπ της Κ21, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την πορεία του νεαρού ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα.

Η σημαντική επένδυση του Παναθηναϊκού

Ο Μάτεϊ Σκέγκρο υπογράμμισε τη μεγάλη οικονομική επένδυση που πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Όπως δήλωσε ο ατζέντης, ο σύλλογος απέκτησε τον παίκτη πριν από επτά μήνες, εκτιμώντας την αξία του και προσφέροντας ένα ποσό που ήταν υψηλότερο από αυτό που πρότειναν άλλοι σύλλογοι. Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τον Σκέγκρο, αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τον παίκτη και τον ίδιο, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη του Παναθηναϊκού στις δυνατότητες του Γιάγκουσιτς.

Ο ατζέντης τόνισε επίσης την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς από την άφιξή του στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι η πρόσφατη εμφάνισή του με την Εθνική ομάδα Κ21 της Κροατίας, η οποία, όπως ανέφερε, καταδεικνύει πόσο έχει βελτιωθεί ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σκέγκρο έκανε και μια σύγκριση, αναφέροντας ότι το σύνολο του κροατικού πρωταθλήματος αποτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία του Παναθηναϊκού μόνος του ανέρχεται σχεδόν στα 150 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο αγωνιστικός χρόνος και οι στόχοι του συλλόγου

Σχετικά με τον αγωνιστικό χρόνο του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο Μάτεϊ Σκέγκρο παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία. Ο παίκτης έχει αγωνιστεί σε οκτώ από τα συνολικά δεκατρία παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν. Ο ατζέντης επισήμανε ότι ο Γιάγκουσιτς βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου ανταγωνίζεται άμεσα με ποδοσφαιριστές των οποίων η αξία φτάνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται μη ρεαλιστικό να αναμένεται από τον νεαρό παίκτη να αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια, ειδικά στην ουσιαστικά πρώτη του πλήρη σεζόν με την ομάδα.

Το πλάνο που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός για τον Γιάγκουσιτς είναι σαφές και μετρήσιμο. Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο στόχος είναι ο παίκτης να συμπληρώσει περίπου 2.000 λεπτά συμμετοχής στο γήπεδο. Για την επόμενη σεζόν, οι προσδοκίες είναι ακόμη μεγαλύτερες, με το πλάνο να προβλέπει πάνω από 3.000 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Ο Σκέγκρο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση του παίκτη, δηλώνοντας ότι προπονείται εξαιρετικά και ήταν πολύ καλός κάθε φορά που αγωνίστηκε, γεγονός που θα του εξασφαλίσει σίγουρα όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Διαχείριση των προτάσεων και η στάση του Παναθηναϊκού

Ο Μάτεϊ Σκέγκρο αναφέρθηκε και στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα κροατικά μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς την ως «αχρείαστο πανικό». Διευκρίνισε ότι η εικόνα που ενδεχομένως παρουσιάζεται δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, καθώς ο Γιάγκουσιτς δεν έμεινε εκτός σε όλα τα δεκατρία παιχνίδια, αλλά απουσίασε μόνο σε πέντε από αυτά. Αυτή η διευκρίνιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τον αγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα.

Ο ατζέντης αποκάλυψε ότι ο ίδιος μετέφερε προσωπικά στον Παναθηναϊκό αρκετές επίσημες προτάσεις που αφορούσαν τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ωστόσο, η απάντηση του συλλόγου ήταν κατηγορηματική, καθώς δεν θέλησε καν να ακούσει για το ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του ποδοσφαιριστή. Ο Σκέγκρο επανέλαβε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πολλά χρήματα στον παίκτη και του δίνει ήδη πολύ περισσότερα λεπτά συμμετοχής σε σχέση με την περασμένη σεζόν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta