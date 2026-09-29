Η δήλωση του Όστιν Ριβς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Φέτος δεν θα παίζουμε pick n' roll σε κάθε κατοχή»

Η media day των Λέικερς πραγματοποιήθηκε χθες, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι δηλώσεις των παικτών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον, με τον Όστιν Ριβς να ξεχωρίζει με μια ατάκα που αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Η δήλωση του Ριβς φάνηκε να απευθύνεται στον πρώην συμπαίκτη του, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος πλέον αγωνίζεται για τους Σίξερς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους «λιμνανθρώπους» στο Λος Άντζελες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και οι στόχοι για το πρωτάθλημα

Στο πλαίσιο της media day των Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές που τοποθετήθηκαν για τους στόχους της ομάδας. Ο Σλοβένος διεθνής γκαρντ ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι ο πρωταρχικός και μοναδικός στόχος για τους Λέικερς τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι η κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος του NBA.

Επιπλέον, ο Ντόντσιτς θέλησε να τονίσει τη δική του προσωπική κατάσταση, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ετοιμότητα ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι δηλώσεις του αντανακλούν την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που επικρατεί στο στρατόπεδο των «λιμνανθρώπων», καθώς προετοιμάζονται για μια απαιτητική σεζόν με υψηλές προσδοκίες.

Η δήλωση του Όστιν Ριβς που κέντρισε το ενδιαφέρον

Παρά τις σημαντικές δηλώσεις για τους στόχους της ομάδας, την παράσταση στη media day έκλεψε ο Όστιν Ριβς με μια συγκεκριμένη ατάκα που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης και σχολιασμού. Ο Αμερικανός γκαρντ, με τα λόγια του, φάνηκε να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού και τη φιλοσοφία της ομάδας μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Ριβς, αναφερόμενος στις αλλαγές που θα επέλθουν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πέρυσι. Θα είμαστε σε θέση να παίξουμε μπάσκετ με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν θα χρειάζεται να καταφεύγουμε στο pick-and-roll σε κάθε φάση». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσδοκία για ένα πιο ευέλικτο και ποικιλόμορφο παιχνίδι.

Η ερμηνεία της «μπηχτής» προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Η ατάκα του Όστιν Ριβς, και ειδικότερα η αναφορά στο «pick-and-roll σε κάθε φάση», ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια έμμεση, αλλά σαφής, αναφορά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Τζέιμς, ο οποίος αποτελούσε τον βασικό οργανωτή και συχνά τον κύριο εκτελεστή σε καταστάσεις pick-and-roll κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Λέικερς, πλέον δεν ανήκει στο δυναμικό της ομάδας.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά την αποχώρησή του από τους Λέικερς, έχει πλέον ενταχθεί στην ομάδα των Σίξερς. Αυτή η σημαντική αλλαγή στο ρόστερ των «λιμνανθρώπων» φαίνεται να οδηγεί και σε μια αναπροσαρμογή της αγωνιστικής φιλοσοφίας και της προσέγγισης του παιχνιδιού, όπως ακριβώς υπονοεί ο Ριβς με τις δηλώσεις του.

Το ξεκίνημα της μετά-ΛεΜπρόν εποχής στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Όστιν Ριβς, οι Λέικερς αναμένεται να αγωνιστούν με μεγαλύτερη ελευθερία στις κατοχές τους σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια πιθανή στροφή σε ένα πιο απρόβλεπτο και λιγότερο αυστηρά δομημένο στυλ παιχνιδιού, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει στους παίκτες μεγαλύτερη αυτονομία και δημιουργικότητα στο παρκέ.

Οι «λιμνανθρώποι» στοχεύουν σε ένα νέο ξεκίνημα στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την έναρξη της «μετά-ΛεΜπρόν» εποχής. Οι δηλώσεις του Ριβς προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το πώς σκοπεύει να αγωνιστεί η ομάδα τη νέα σεζόν, δίνοντας έμφαση στην ελευθερία κινήσεων, την ποικιλία στις επιθέσεις και την αξιοποίηση διαφορετικών αγωνιστικών σχημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta