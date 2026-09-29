Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λιθουανία κόντρα στη Ζάλγκιρις για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή απόψε, καθώς δοκιμάζεται στην έδρα της Ζάλγκιρις για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, είναι καθοριστικής σημασίας για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι επιδιώκουν να κάνουν το 2/2 στη διοργάνωση και να διατηρήσουν το αήττητο ξεκίνημά τους. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime, ενώ η εξέλιξή του θα καλύπτεται και από το Gazzetta.

Η πρόκληση στην έδρα της Ζάλγκιρις

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Λιθουανία με έναν ξεκάθαρο στόχο: να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, δεδομένης της φημισμένης έδρας των Λιθουανών και της δυναμικής που παραδοσιακά εμφανίζει η ομάδα τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να επιδείξει την απαιτούμενη συγκέντρωση, ψυχραιμία και αγωνιστικότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, προκειμένου να φύγει με το «διπλό» από μια δύσκολη έδρα. Η επιτυχία σε αυτή την αποστολή θα εδραιώσει τον Ολυμπιακό στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, δίνοντας του σημαντική ώθηση για τη συνέχεια της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ομάδα

Πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τη Λιθουανία, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της ομάδας και τις πρόσφατες κινήσεις της. Ο κ. Μπαρτζώκας στάθηκε ιδιαίτερα στην απόκτηση του έμπειρου σέντερ, Μπράιαντ Ντάνστον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσθήκης του στο ρόστερ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε ότι ο Ντάνστον «αποκτήθηκε για ασφάλεια», τονίζοντας παράλληλα πως η παρουσία του στα αποδυτήρια είναι «ιδιαίτερα σημαντική». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει όχι μόνο τις αγωνιστικές δυνατότητες του παίκτη, αλλά και τον ρόλο του ως παράγοντα συνοχής και εμπειρίας εντός της ομάδας.

Η απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ και οι λόγοι

Ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στην διπλή αγωνιστική της Euroleague αποτελεί η απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος διεθνής σέντερ δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας για κανένα από τα δύο παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.

Όπως διευκρίνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κρίθηκε προτιμότερο ο Μιλουτίνοφ να παραμείνει στην Αθήνα. Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι ότι θα υποβληθεί σε εντατικές θεραπείες για την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση του παίκτη, ώστε να επιστρέψει υγιής και δυνατός στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Οι εκτιμήσεις του προπονητή της Ζάλγκιρις

Από την πλευρά της Ζάλγκιρις, ο προπονητής της λιθουανικής ομάδας, Μασιούλις, εξέφρασε τις δικές του εκτιμήσεις για την αναμέτρηση και τον αντίπαλο. Ο Μασιούλις στάθηκε μεταξύ άλλων και στον παίκτη του Ολυμπιακού, Γουόκαπ, αναλύοντας τις δυνατότητες της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός τεχνικός δήλωσε ότι «τα γκαρντ του Ολυμπιακού μπορούν να κάνουν τη δουλειά του Γουόκαπ», προσθέτοντας ότι η ομάδα του Πειραιά «δεν έχασε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα». Αυτές οι δηλώσεις υποδηλώνουν την αναγνώριση του βάθους και της ποιότητας του ρόστερ του Ολυμπιακού από τον αντίπαλο προπονητή, ειδικά στην περιφερειακή γραμμή.

Το πλήρες πρόγραμμα των σημερινών αγώνων της Euroleague

Εκτός από την κρίσιμη αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό, το πρόγραμμα της Euroleague για τη δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε διάφορα γήπεδα της Ευρώπης. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πλήθος αγώνων καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Αναλυτικά, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, με τις ώρες έναρξης και τα κανάλια που τις φιλοξενούν, είναι οι εξής:

Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα στις 19:00 στο Novasports Start

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00 στο Novasports 5HD

Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν στις 20:45 στο Novasports 6HD

Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:00 στο Novasports 2HD

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια στις 21:30 στο Novasports Extra 4

Βαλένθια-Μπασκόνια στις 21:30 στο Novasports 3HD

Παρί-Παρτίζαν στις 21:45 στο Novasports 5HD

Με πληροφορίες από: Gazzetta