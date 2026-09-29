Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο μετά τη νίκη επί του Χιτζικάτα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό του 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, μετά τη νίκη του επί του Ρίνκι Χιτζικάτα. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Αυστραλού αντιπάλου του με 2-0 σετ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η επιτυχία αυτή τον φέρνει πλέον στην αναμονή για να μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στην κυρίως διοργάνωση, το Japan Open.

Η πορεία προς το κυρίως ταμπλό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις των προκριματικών στο 500άρι τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Με τη νίκη του στον δεύτερο προκριματικό γύρο, ο Έλληνας τενίστας εξασφάλισε την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open.

Η πορεία του στα προκριματικά ξεκίνησε με μία σημαντική νίκη στον πρώτο γύρο. Εκεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει του Γιοσιχίτο Νισιόκα, δείχνοντας από νωρίς την καλή του αγωνιστική κατάσταση και την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση με τον Χιτζικάτα

Στον δεύτερο και καθοριστικό προκριματικό γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Ρίνκι Χιτζικάτα. Ο Έλληνας αθλητής επικράτησε του Αυστραλού αντιπάλου του με σκορ 6-4, 6-3, σε έναν αγώνα που διήρκεσε μόλις μία ώρα και επτά λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τσιτσιπάς επέδειξε σταθερότητα και δεν απειλήθηκε καθόλου από τον Χιτζικάτα. Εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις δύο ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν για break στο σερβίς του Αυστραλού, μετατρέποντάς τες σε κρίσιμους πόντους.

Οι κρίσιμες στιγμές του αγώνα

Το πρώτο break για τον Στέφανο Τσιτσιπά ήρθε στο δέκατο game του εναρκτήριου σετ. Αυτή η κίνηση ήταν καθοριστική, καθώς του επέτρεψε να κλείσει το σετ με σκορ 6-4, παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στον αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Έλληνας τενίστας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Το δεύτερο break σημειώθηκε νωρίς, στο δεύτερο game, με το οποίο ο Τσιτσιπάς έκανε το σκορ 2-0. Από εκείνο το σημείο και μετά, διατήρησε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει μέχρι το τέλος του αγώνα, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 6-3 στο δεύτερο σετ.

Αναμονή για τον επόμενο αντίπαλο

Με την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του 500άρι τουρνουά στο Τόκιο εξασφαλισμένη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναμένει τώρα να μάθει τον αντίπαλό του για τον πρώτο γύρο. Η διοργάνωση διεξάγεται σε hard court, δηλαδή σε σκληρό γήπεδο, μια επιφάνεια που απαιτεί συγκεκριμένη στρατηγική και προσαρμογή.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Έλληνα παίκτη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Τέιλορ Φριτζ, ο Ράφα Χόδαρ, ο Τόμας Ετσεβέρι και ο Λούκα Βαν Άσε. Η κλήρωση θα καθορίσει ποιος από αυτούς τους αθλητές θα βρεθεί απέναντι στον Τσιτσιπά στην επόμενη φάση του Japan Open.

Και άλλοι προκριθέντες

Εκτός από τον Στέφανο Τσιτσιπά, την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο εξασφάλισε και ο Άρτουρ Φις. Ο Φις, ο οποίος κατείχε τη θέση του Νο.1 στο προκριματικό ταμπλό, κατάφερε να νικήσει τον Πολωνό τενίστα, Καμίλ Μάιτσακ.

Η αναμέτρηση μεταξύ Άρτουρ Φις και Καμίλ Μάιτσακ ήταν πιο δύσκολη, καθώς χρειάστηκε τρία σετ για να κριθεί ο νικητής. Το τελικό σκορ ήταν 6-2, 3-6, 6-1, με τον Φις να επικρατεί και να προχωράει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, συμπληρώνοντας το παζλ των προκριθέντων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta