Ο Μάριους Μουαντιλματζί σε πλεονεκτική θέση ενόψει του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ο έμπειρος Αφρικανός στράικερ, Μάριους Μουαντιλματζί, φέρεται να ξεκινά από μία πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες, όσον αφορά την επιλογή για το βασικό σχήμα στο επερχόμενο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Η συγκεκριμένη συνθήκη διαμορφώνεται λόγω των διεθνών υποχρεώσεων των συμπαικτών του κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση των επιθετικών του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μία ιδιάζουσα κατάσταση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής των πρωταθλημάτων, καθώς συνολικά 15 διεθνείς παίκτες του έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ομάδες. Μεταξύ αυτών των απόντων βρίσκονται και δύο από τους τρεις κλασικούς επιθετικούς που διαθέτει το ρόστερ της ομάδας. Αυτή η απουσία δημιουργεί νέα δεδομένα για την προετοιμασία ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι δύο επιθετικοί που απουσιάζουν λόγω διεθνών υποχρεώσεων είναι ο Μεξικανός Γκονζάλες και ο Ουκρανός Γιάρεμτσουκ. Η απουσία τους επηρεάζει άμεσα την προπονητική διαδικασία και τη συνοχή της ομάδας, καθώς ο προπονητής καλείται να διαχειριστεί την απουσία σημαντικών παικτών από βασικές θέσεις. Ο Γκονζάλες, μάλιστα, πραγματοποίησε ένα μακρινό ταξίδι για να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα, γεγονός που προσθέτει στην καταπόνηση του.

Οι διεθνείς υποχρεώσεις και οι επιπτώσεις τους

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός επιθετικός, είχε ενεργό ρόλο στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας του. Συγκεκριμένα, πήρε χρόνο συμμετοχής στον αγώνα της Ουκρανίας με τη Γεωργία, ο οποίος διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, ο Γιάρεμτσουκ είχε την τιμή να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, γεγονός που υπογραμμίζει τον σημαντικό του ρόλο στην εθνική του ομάδα.

Οι διεθνείς υποχρεώσεις των Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες συνεπάγονται σημαντική καταπόνηση για τους δύο ποδοσφαιριστές. Τα ταξίδια που πραγματοποίησαν για να ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες, καθώς και οι αγώνες στους οποίους συμμετείχαν, αναμένεται να επηρεάσουν την φυσική τους κατάσταση. Επιπλέον, λόγω των υποχρεώσεων αυτών, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πολύ λιγότερες προπονήσεις με την ομάδα του Ολυμπιακού πριν από το κρίσιμο ντέρμπι της 11ης Οκτωβρίου.

Το πλεονέκτημα του Μάριους Μουαντιλματζί

Σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του, ο Μάριους Μουαντιλματζί δεν ενσωματώθηκε στην Εθνική ομάδα του Τσαντ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διακοπής. Αυτή η συνθήκη του παρέχει ένα σαφές πλεονέκτημα, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να παραμείνει στην Ελλάδα και να δουλέψει εντατικά. Ο Μάριους μπορεί να επικεντρωθεί στην προπόνηση και στην περαιτέρω βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, χωρίς την επιβάρυνση των ταξιδιών και των αγώνων.

Επιπλέον, ο Αφρικανός στράικερ έχει ήδη ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε μέσα στο καλοκαίρι, γεγονός που του επιτρέπει να προπονείται χωρίς περιορισμούς. Ο Μάριους είχε ήδη πάρει το «βάπτισμα του πυρός» στο γήπεδο, συμμετέχοντας στον αγώνα που έληξε με 0-1 εναντίον του Λεβαδειακού. Μάλιστα, είχε ενεργό συμμετοχή στη φάση του γκολ του Σάλιακα, τραβώντας πάνω του δύο αντίπαλους παίκτες με την κίνησή του εκείνη τη στιγμή, δείχνοντας την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο «γρίφος» για την ενδεκάδα του ντέρμπι

Παρά το σαφές πλεονέκτημα του Μάριους Μουαντιλματζί λόγω της απουσίας διεθνών υποχρεώσεων, παραμένει ασαφές ποιος επιθετικός θα έχει το απόλυτο προβάδισμα για τη θέση του βασικού στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο επικείμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η επιλογή του βασικού επιθετικού αποτελεί προς το παρόν έναν μίνι «γρίφο» για το προπονητικό επιτελείο.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μάριους Μουαντιλματζί δεν είχε τις επιπλέον διεθνείς υποχρεώσεις, σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του, του προσδίδει ένα «κλικ» παραπάνω στην αξιολόγηση. Για τον Ολυμπιακό, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι να παρατάξει ως βασικό τον επιθετικό που θα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική και φυσική κατάσταση. Ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει δείξει στο παρελθόν ότι δίνει ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες και ανταμείβει τις προσπάθειες του κάθε ποδοσφαιριστή, κάτι που ενισχύει τον ανταγωνισμό για τη θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta