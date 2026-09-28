Η Παπαμιχαήλ κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό του WTA 125 στο Τολεντίνο της Ιταλίας

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ αναδείχθηκε νικήτρια στα διπλά του τουρνουά WTA 125 που διεξήχθη στο Τολεντίνο της Ιταλίας. Μαζί με τη Γεωργιανή συμπαίκτριά της, Εκατερίνα Γκοργκότζε, κατέκτησαν τον τίτλο επικρατώντας στον τελικό με 2-0 σετ επί των Ανέτα Κούτσμοβα και Ανέτα Λαμπούτκοβα. Η ελληνική παρουσία στην ιταλική πόλη ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά τις αρχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η αθλήτρια.

Ο θρίαμβος στον τελικό

Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, το δίδυμο Παπαμιχαήλ-Γκοργκότζε αντιμετώπισε τις Ανέτα Κούτσμοβα και Ανέτα Λαμπούτκοβα, οι οποίες προέρχονταν από την Τσεχία. Οι δύο τενίστριες επέδειξαν εξαιρετική απόδοση και συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας να επικρατήσουν με άνεση με σκορ 6-1, 6-2.

Οι Κούτσμοβα και Λαμπούτκοβα δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό που επέβαλαν οι Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Εκατερίνα Γκοργκότζε. Η επικράτηση αυτή χάρισε στις Παπαμιχαήλ και Γκοργκότζε τον πολυπόθητο τίτλο στα διπλά του WTA 125, επισφραγίζοντας μια επιτυχημένη πορεία.

Η αρχική δυσκολία στο μονό

Πριν από την επιτυχία στα διπλά, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας στο ξεκίνημα της εβδομάδας, το οποίο την επηρέασε σημαντικά. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην ήττα της στον πρώτο γύρο του μονού της διοργάνωσης, όπου δεν κατάφερε να προχωρήσει.

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα με 6-3, 6-3 από την Ισπανίδα Ζουλέτα Ντε Ρεάλες. Παρά την αρχική αυτή απογοήτευση, η Παπαμιχαήλ κατάφερε να αφήσει πίσω της τις δυσκολίες, να ανεβάσει την απόδοσή της και να επικεντρωθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της στα διπλά.

Η πορεία στους πρώτους γύρους των διπλών

Η συνεργασία της Παπαμιχαήλ με την Εκατερίνα Γκοργκότζε ξεκίνησε δυναμικά. Στον πρώτο γύρο του τουρνουά διπλών, το δίδυμο αντιμετώπισε τις Ντε Στέφανο και Πιέρι. Σε έναν αγώνα που διήρκεσε μόλις 58 λεπτά, οι Παπαμιχαήλ και Γκοργκότζε επικράτησαν με 6-2, 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στη φάση των προημιτελικών, η ελληνική-γεωργιανή ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυνατό ζευγάρι, τις Χουέργκο-Λινάνα, οι οποίες ήταν το Νο. 2 του ταμπλό. Παρά την απώλεια του πρώτου σετ με 6-4, οι Παπαμιχαήλ και Γκοργκότζε επέδειξαν εξαιρετική χημεία και μαχητικότητα. Κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, κερδίζοντας τα επόμενα δύο σετ με 7-6(5) και 7-6(2) αντίστοιχα, μετά από έναν δύσκολο αγώνα.

Ο ημιτελικός και η σημασία του τίτλου

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, οι Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Εκατερίνα Γκοργκότζε βρήκαν στον δρόμο τους τις Μορατέλι και Ρουτζέρι. Και σε αυτόν τον αγώνα, οι Παπαμιχαήλ-Γκοργκότζε διατήρησαν την καλή τους πορεία, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό με σκορ 6-2 και 7-6(5), μετά από μια ακόμα απαιτητική αναμέτρηση.

Για την Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η κατάκτηση του τίτλου στο Τολεντίνο αποτελεί τον τρίτο στην καριέρα της στα διπλά. Είναι παράλληλα ο πρώτος της τίτλος για το έτος 2026, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτυχημένη της επιστροφή και την ικανότητά της να διακρίνεται σε διεθνές επίπεδο, ξεπερνώντας τις αρχικές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta