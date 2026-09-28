Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας ενισχύει τον ΠΑΟΚ με διαφορετικά χαρακτηριστικά στη ρακέτα

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ενισχύοντας τη φροντ λάιν του με έναν πολύπειρο αθλητή. Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής της ομάδας, βλέπει στον Λιθουανό ψηλό χαρακτηριστικά που διαφέρουν από αυτά που ήδη υπάρχουν στη θέση «5», προσφέροντας νέες αγωνιστικές επιλογές.

Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Μοτιεγιούνας

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, σε ηλικία 36 ετών, φέρνει στον ΠΑΟΚ πλούσιες παραστάσεις από το NBA και την EuroLeague. Με ύψος 2,13 μέτρα, το παιχνίδι του δεν βασίζεται στην αθλητικότητα ή στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, αλλά στην τεχνική του κατάρτιση, την εμπειρία και την ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι.

Ο Λιθουανός σέντερ μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο χαμηλό ποστ. Διαθέτει ένα ευρύ ρεπερτόριο κινήσεων κοντά στο καλάθι, επιτρέποντάς του να εκμεταλλεύεται τις ανισορροπίες που δημιουργούνται απέναντι σε πιο κοντούς αντιπάλους.

Αγωνιστικές δυνατότητες και ευελιξία

Πέρα από το παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι, ο Μοτιεγιούνας έχει την ικανότητα να πασάρει αποτελεσματικά μέσα από το ποστ. Αυτή η δεξιότητα του επιτρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, διαβάζοντας την άμυνα και βρίσκοντας τον ελεύθερο παίκτη.

Επιπλέον, ο έμπειρος ψηλός μπορεί να απειλήσει από μακριά, ανοίγοντας τη ρακέτα και δημιουργώντας έτσι περισσότερους χώρους για τους υπόλοιπους αθλητές της ομάδας. Αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην επίθεση του ΠΑΟΚ, καθιστώντας την πιο απρόβλεπτη.

Η αντίθεση με τον Κάιλ Αλεξάντερ

Η παρουσία του Ντονάτας Μοτιεγιούνας δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τον Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη φροντ λάιν του ΠΑΟΚ. Ο Καναδός σέντερ είναι ένας σαφώς πιο αθλητικός παίκτης, με ταχύτητα και έντονο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη.

Ο Αλεξάντερ αποτελεί συχνά στόχο στο pick and roll, εκμεταλλευόμενος την αθλητικότητά του. Ο Μοτιεγιούνας, από την άλλη πλευρά, προσφέρει στον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της θέσης του σέντερ, βασισμένο στην τεχνική και την εμπειρία.

Τακτικές επιλογές για τον Αντρέα Τρινκιέρι

Η συνύπαρξη του Μοτιεγιούνας και του Αλεξάντερ δίνει στον Ιταλό τεχνικό την ευελιξία να αλλάζει τα χαρακτηριστικά στη θέση «5», προσαρμόζοντας την ομάδα του ανάλογα με τον αντίπαλο και τις απαιτήσεις κάθε αγώνα. Ο Τρινκιέρι μπορεί να επιλέξει μεταξύ της αθλητικότητας και της ενέργειας του Αλεξάντερ ή της τεχνικής, του παιχνιδιού με πλάτη και της εμπειρίας του Μοτιεγιούνας.

Ο Λιθουανός φέρει μαζί του παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί για πολλά χρόνια στο NBA και αργότερα στη EuroLeague. Ένας σημαντικός σταθμός στην ευρωπαϊκή του πορεία ήταν η Μονακό, όπου μάλιστα τη σεζόν 2024-25 μοιράστηκε τα αποδυτήρια με τον Νικ Καλάθη, τον οποίο θα συναντήσει ξανά στη Θεσσαλονίκη.

Για τον ΠΑΟΚ, η απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας δεν αποτελεί απλώς την προσθήκη ενός ακόμη ψηλού. Αντιθέτως, προσθέτει ένα διαφορετικό «όπλο» στη ρακέτα της ομάδας και μια επιπλέον αγωνιστική επιλογή στα χέρια του Αντρέα Τρινκιέρι, εμπλουτίζοντας το τακτικό του πλάνο.

Με πληροφορίες από: Athletiko