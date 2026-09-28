Ένταση μετά το Ιρλανδία - Ισραήλ: «Μας μισούν και δεν τους συμπαθούμε» δηλώνει ο Σόλομον

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τον αγώνα του Nations League μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ, με τον Ισραηλινό ποδοσφαιριστή Μανόρ Σόλομον να προβαίνει σε δηλώσεις που πυροδότησαν περαιτέρω το κλίμα. Ο Σόλομον ισχυρίστηκε ότι η χώρα του είναι «10 φορές καλύτερη» από την Ιρλανδία, ενώ παράλληλα οι Ιρλανδοί παίκτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα.

Η ένταση στον αγωνιστικό χώρο και οι δηλώσεις Σόλομον

Ο Μανόρ Σόλομον, ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ και αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ισραήλ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του μετά την αναμέτρηση. Σε δηλώσεις του στο ισραηλινό κανάλι Sport 5, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αν πω τι σκέφτομαι γι' αυτούς, πιθανότατα θα με τιμωρήσουν με αποκλεισμό για μερικούς αγώνες, οπότε δεν θέλω να πω τι σκέφτομαι γι' αυτούς. Προφανώς μας μισούν και δεν τους συμπαθούμε».

Ο Σόλομον υποστήριξε με σθένος ότι το Ισραήλ ήταν «10 φορές καλύτερο» από την Ιρλανδία, παρά την ήττα της ομάδας του. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την ένταση που επικράτησε και εντός του αγωνιστικού χώρου, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση.

Η διαμαρτυρία της ιρλανδικής ομάδας

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας επέλεξαν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους με συγκεκριμένες ενέργειες πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, κοίταζαν το έδαφος, ενώ το προσωπικό της ομάδας τους είχε στραμμένη την πλάτη στο γήπεδο.

Επιπλέον, οι Ιρλανδοί παίκτες αρνήθηκαν να σφίξουν τα χέρια ή να ανταλλάξουν σημαίες με τους αντιπάλους τους. Ο αρχηγός της Ιρλανδίας αγνόησε τον Μανόρ Σόλομον κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του νομίσματος, αποφεύγοντας τη χειραψία. Οι ενέργειες αυτές έγιναν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα, οι οποίες, σύμφωνα με τις πηγές, έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζακ Μόιλαν φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο του αφού σκόραρε το τρίτο γκολ της Ιρλανδίας, σε μια χειρονομία μνήμης για όσους σκοτώθηκαν στη Γάζα.

«Περήφανοι για τη χώρα μας και τους στρατιώτες μας»

Απαντώντας στην συμπεριφορά της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του ύμνου, ο Σόλομον δήλωσε: «Δεν με ενδιαφέρουν. Έχουμε μια χώρα 10 φορές καλύτερη από τη δική τους, ισχυρότερη από τη δική τους. Έχουμε μια καταπληκτική χώρα με καταπληκτικούς ανθρώπους». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του για την ανωτερότητα της χώρας του.

Ο Ισραηλινός αρχηγός συνέχισε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του: «Είμαστε περήφανοι που φοράμε τη στολή της εθνικής ομάδας και που είμαστε Ισραηλινοί. Περήφανοι για τη χώρα μας και τους στρατιώτες μας. Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε Ισραηλινοί, αγαπάμε τη χώρα μας – και έτσι θα είναι πάντα».

Ο αγώνας και η συνέχεια

Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας την Κυριακή, βρήκε νικήτρια την Ιρλανδία με σκορ 3-0. Ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή και θα διεξαχθεί επίσης σε ουδέτερο έδαφος, αυτή τη φορά στη Σερβία. Ο Μανόρ Σόλομον δήλωσε ανυπόμονος για τον επόμενο αγώνα εναντίον τους, προμηνύοντας τη συνέχεια της έντασης και στην επόμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr