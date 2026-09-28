Θεραπεία για τον Μάνου Γκαρθία στον Άρη μετά από ενοχλήσεις

Ο Μάνου Γκαρθία, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Άρη, διαγνώστηκε με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και έχει ήδη ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας του. Η διάγνωση αυτή προέκυψε κατόπιν ενδελεχών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, καθώς αισθανόταν ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Το αγωνιστικό αυτό ζήτημα αναδείχθηκε κατά την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις, μετά από μια τριήμερη άδεια που είχε χορηγηθεί στους παίκτες.

Η διάγνωση και η έναρξη θεραπείας για τον Γκαρθία

Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είχε εκφράσει ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών, διαγνώστηκε ότι ο ποδοσφαιριστής ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, μια κατάσταση που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση.

Άμεσα μετά τη διάγνωση, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ξεκίνησε ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας. Αυτή η εξέλιξη τον θέτει προσωρινά εκτός των κανονικών προπονητικών ρυθμών της ομάδας, καθώς η αποκατάσταση του προβλήματος αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα.

Η επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις τους το απόγευμα της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της τριήμερης άδειας που τους είχε δοθεί. Η προπονητική διαδικασία έλαβε χώρα στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου, με την παρουσία όλου του τεχνικού επιτελείου.

Το πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης ξεκίνησε με ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόληψη πιθανών τραυματισμών και την ομαλή επανένταξη των παικτών. Στη συνέχεια, οι παίκτες συμμετείχαν σε παιχνίδι διατήρησης της μπάλας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από υπεραρρυθμία, ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα μπλοκ αγωνιστικών παιχνιδιών. Αυτά τα παιχνίδια ήταν υψηλής έντασης, αλλά σύντομης διάρκειας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προπονητική εμπειρία στους παίκτες που ήταν παρόντες και σε φουλ ρυθμούς.

Αλλαγή σχεδίων για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Μάνου Γκαρθία τον αφήνει εκτός δράσης για ένα χρονικό διάστημα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα αγωνιστικά σχέδια του προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου, ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων.

Ο κ. Γρηγορίου είχε εκφράσει την επιθυμία να αξιοποιήσει τη διακοπή του πρωταθλήματος προκειμένου να δουλέψει εντατικότερα με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Σκοπός του ήταν να τον φέρει πιο κοντά στον ρόλο που αναμένει από εκείνον, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργική λειτουργία της ομάδας και την ενίσχυση του επιθετικού της παιχνιδιού.

Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη, με τον τραυματισμό του Γκαρθία, αναγκάζει τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Η απουσία του παίκτη αλλάζει τα δεδομένα ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο Πρωτάθλημα, απαιτώντας νέες προσεγγίσεις.

Το προπονητικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Για την επόμενη ημέρα, την Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν προγραμματίσει μια πρωινή προπόνηση. Αυτό δείχνει τη συνέχεια του προπονητικού ρυθμού για τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους.

Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της, με το τεχνικό επιτελείο να προσαρμόζει το πρόγραμμα στις υπάρχουσες συνθήκες και τις απουσίες που έχουν προκύψει, διατηρώντας την αγωνιστική ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta