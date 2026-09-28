Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου οδεύει προς το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του euro 2028

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δείχνει να οδεύει προς το α' γκρουπ δυναμικότητας ενόψει των επερχόμενων προκριματικών του EURO 2028. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί την Ελλάδα σε μια ευνοϊκή θέση για την κλήρωση, αποφεύγοντας ορισμένους από τους πιο δυνατούς αντιπάλους της Ευρώπης. Η διαμόρφωση των γκρουπ δυναμικότητας βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και ένα ειδικό μοντέλο.

Η σημασία του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας

Η πιθανή κατάταξη της Ελλάδας στο Pot 1, δηλαδή στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της στα προκριματικά του EURO 2028. Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική μας ομάδα δεν θα βρει απέναντί της ορισμένες από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, θα αποφύγει αντιπάλους όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Γερμανία, καθώς και άλλες ισχυρές ομάδες που αναμένεται να βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ.

Η τοποθέτηση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας προκύπτει με βάση τον τρόπο που διαμορφώνονται τα δεδομένα, αλλά και σύμφωνα με το μοντέλο του Football Meets Data. Αυτή η κατάταξη προσφέρει ένα πλεονέκτημα στην κλήρωση, καθώς διασφαλίζει ότι η Ελλάδα δεν θα κληρωθεί με τις πιο υψηλά καταταγμένες ομάδες της διοργάνωσης.

Η ημερομηνία και η διαδικασία της κλήρωσης

Η κλήρωση που θα καθορίσει τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του EURO 2028 έχει οριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου. Εκείνη την ημερομηνία θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση και η κατανομή των ομάδων στα διάφορα γκρουπ, επιβεβαιώνοντας και την τελική θέση της Ελλάδας. Η διαδικασία της κλήρωσης είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση των ομίλων και την πορεία των εθνικών ομάδων προς την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Οι ομάδες που συμπληρώνουν το πρώτο γκρουπ

Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με την Ελλάδα, περιλαμβάνονται ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μεταξύ αυτών συναντάμε την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Επίσης, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Νορβηγία, η Δανία, η Κροατία, η Γερμανία και η Τουρκία συμπληρώνουν το συγκεκριμένο γκρουπ, καθιστώντας το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας έχουν τοποθετηθεί ομάδες όπως η Ιταλία, η Σερβία, η Ουαλία και η Τσεχία. Επίσης, σε αυτό το γκρουπ βρίσκονται η Ελβετία, η Αυστρία, η Ουκρανία, η Σουηδία, η Βόρεια Ιρλανδία, το Κόσοβο, η Σκωτία και η Πολωνία, διαμορφώνοντας ένα ακόμα επίπεδο ανταγωνισμού.

Το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας περιλαμβάνει την Ιρλανδία, τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Μαζί τους είναι η Ρουμανία, η Γεωργία, η Βόρεια Μακεδονία, το Ισραήλ, η Αλβανία, η Σλοβακία, το Μαυροβούνιο και το Λουξεμβούργο, προσθέτοντας περισσότερες ομάδες στη λίστα των πιθανών αντιπάλων από άλλα γκρουπ.

Τέλος, στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκονται η Φινλανδία, η Αρμενία, η Ισλανδία και το Καζακστάν. Το γκρουπ συμπληρώνουν η Λευκορωσία, η Εσθονία, τα Νησιά Φερόε, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Μολδαβία και το Σαν Μαρίνο, ολοκληρώνοντας έτσι την κατανομή των ομάδων για τα προκριματικά του EURO 2028.

Με πληροφορίες από: Gazzetta