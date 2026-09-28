Το μέλλον του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στην Euroleague και το προβάδισμα της Φενέρμπαχτσε

Το μέλλον του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στο NBA παραμένει αβέβαιο, καθώς η παρουσία του στους Ντάλας Μάβερικς δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Σε περίπτωση αποδέσμευσής του, η Euroleague αναδεικνύεται ως μια ισχυρή επιλογή για τον 25χρονο φόργουορντ, ο οποίος επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, η Φενέρμπαχτσε φέρεται να έχει το προβάδισμα έναντι άλλων ευρωπαϊκών ομάδων για την πιθανή επιστροφή του.

Αβεβαιότητα στο NBA για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ένας 25χρονος φόργουορντ, βρίσκεται στην αρχή της περιπέτειάς του στο NBA, έχοντας υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς. Ωστόσο, η κατάσταση στο ρόστερ της ομάδας του Τέξας έχει δημιουργήσει ένα απρόσμενο σενάριο σχετικά με το μέλλον του.

Οι Μάβερικς προχώρησαν σε συμφωνία με τον Ντουάιτ Πάουελ, γεγονός που, σύμφωνα με αναφορές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθιστά πιθανή την αποδέσμευση του πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε. Εάν το Ντάλας αποφασίσει να μην συνεχίσει τη συνεργασία με τον διεθνή άσο, τότε ένας από τους ποιοτικότερους Ευρωπαίους σουτέρ της αγοράς θα μπορούσε να βρεθεί διαθέσιμος σε μια ιδιαίτερα προχωρημένη χρονικά στιγμή.

Η επιτυχημένη θητεία του στην Φενέρμπαχτσε

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς προέρχεται από μια εξαιρετική παρουσία με τη Φενέρμπαχτσε, ομάδα με την οποία κατέκτησε την Euroleague το 2025. Επιπλέον, αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του τουρκικού Κυπέλλου το 2026, επιβεβαιώνοντας την αξία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Euroleague, ο Μπιμπέροβιτς είχε κατά μέσο όρο 11.3 πόντους, ενώ σημείωσε ένα εντυπωσιακό ποσοστό 41.9% στα τρίποντα. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την σημαντική επιθετική του ποιότητα και την ιδιαίτερα αξιόπιστη ικανότητά του στο σουτ από την περιφέρεια.

Η Φενέρμπαχτσε έχει τον πρώτο λόγο για την επιστροφή του

Σε περίπτωση που ανοίξει η συζήτηση για επιστροφή στην Ευρώπη, η Φενέρμπαχτσε εμφανίζεται ως η πιο προφανής διέξοδος για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Δεν πρόκειται απλώς για την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, αλλά για τον οργανισμό στον οποίο αναπτύχθηκε ως παίκτης, κατέκτησε τίτλους και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται δεδομένη. Εάν ο Μπιμπέροβιτς βρεθεί στην αγορά, η Φενέρμπαχτσε θα έχει τον πρώτο λόγο για την επιστροφή του. Ο ίδιος ο παίκτης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Η πλήρης γνώση του περιβάλλοντος, του οργανισμού και των απαιτήσεων της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την τουρκική ομάδα.

Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και από άλλους κορυφαίους συλλόγους

Παρόλα αυτά, η υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς δεν θα αποτελέσει αποκλειστικό προνόμιο της Φενέρμπαχτσε. Εφόσον ο παίκτης καταστεί διαθέσιμος στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι λογικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Αυτές οι ομάδες αναζητούν έναν παίκτη με μέγεθος στην περιφέρεια, αξιόπιστο μακρινό σουτ και μεγάλη εμπειρία στην Euroleague.

Το ενδιαφέρον θα μπορούσε να προέλθει από συλλόγους που διαθέτουν τόσο το οικονομικό υπόβαθρο όσο και τον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρουν έναν σημαντικό ρόλο. Σε μια αγορά όπου οι ποιοτικοί φόργουορντ με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια είναι σπάνιοι, ο Μπιμπέροβιτς θα αποτελούσε μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση για όλες τις μεγάλες ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Αρμάνι Μιλάνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta