Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Λε Μαν στην πρεμιέρα του Eurocup

Ο Άρης ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Eurocup, όπου θα αναμετρηθεί με τη Λε Μαν. Η γαλλική ομάδα χαρακτηρίζεται ως αθλητική και εξόχως ποιοτική, γεγονός που καθιστά απαραίτητο για τον Άρη να επιδείξει υψηλό επίπεδο ενέργειας. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι απαιτητική, καθώς η Λε Μαν έχει δείξει τις δυνατότητές της τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και μέσω του ρόστερ της.

Η Λε Μαν στην πρεμιέρα του Eurocup

Η Λε Μαν δεν συγκαταλέγεται στο γκρουπ των ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί ως φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup. Ωστόσο, η περσινή πορεία της Μπουργκ, η οποία σήκωσε την κούπα χωρίς να θεωρείται αρχικά φαβορί, υπενθυμίζει ότι οι αρχικές κρίσεις δεν βασίζονται πάντα στην τελική εικόνα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις για τη Λε Μαν βασίζονται στην ποιότητα και το βιογραφικό των παικτών της.

Συνολικά, η γαλλική ομάδα στηρίζεται στην αθλητικότητα των παικτών της ως γκρουπ. Στην πρεμιέρα του γαλλικού Πρωταθλήματος, η Λε Μαν επικράτησε εκτός έδρας της Γκραβελίν με σκορ 97-103, έπειτα από παράταση, δείχνοντας την αγωνιστικότητα και την αντοχή της.

Ο Κάρλος Στιούαρτ, ο πρώτος σκόρερ

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην πρεμιέρα της Λε Μαν στο γαλλικό πρωτάθλημα ήταν ο Αμερικανός Κάρλος Στιούαρτ. Ο Στιούαρτ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 29 πόντους, έχοντας εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα, με 10/16 προσπάθειες. Ο Άρης είχε συναντήσει τον συγκεκριμένο παίκτη και την περσινή χρονιά, κατά τη σύντομη παρουσία του στο Αμβούργο.

Ο Γιάννης Καστρίτης, προπονητής του Άρη, είχε επιλέξει τον Στιούαρτ τον Νοέμβριο του 2025, όταν αναζητούσε έναν scoring guard για τη Βαρέζε. Με μέσο όρο 14.5 πόντους ανά αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός δικαιώθηκε για την επιλογή του. Ο Κάρλος Στιούαρτ είναι γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις για τον εαυτό του, ιδιαίτερα στο ένας εναντίον ενός.

Ο Μέλβιν Αζιντσά και η πορεία του

Στην πρεμιέρα με την Γκραβελίν, ο διεθνής Μέλβιν Αζιντσά συνέβαλε με 17 πόντους, υποδεικνύοντας ότι θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Λε Μαν. Ο 23χρονος Γάλλος θεωρείται ότι «ατύχησε» το καλοκαίρι, καθώς μετά από μια διετία στη Βιλερμπάν, επρόκειτο να παραμείνει στην ομάδα. Ωστόσο, ριζοσπαστικές αλλαγές μετά τις αρχικές συμφωνίες τον οδήγησαν τελικά στη Λε Μαν.

Η περίπτωση του Αζιντσά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε επιλεγεί στο ντραφτ του 2024. Η επιλογή του βασίστηκε στις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την U19 ομάδα της Γαλλίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket του 2023. Οι επιδόσεις του εκεί του εξασφάλισαν μια θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Ο Μέλβιν Αζιντσά είναι αριστερόχειρας, έχει ύψος 203 εκατοστά, διαθέτει την πλαστικότητα ενός γκαρντ και είναι ιδιαίτερα αθλητικός.

Τα νεαρά «hot prospects» της Λε Μαν

Πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση στην ομάδα της Λε Μαν είναι αυτή του 19χρονου Μπαστιέν Γκρασόφ. Την περσινή σεζόν, ο Γκρασόφ αναδείχθηκε κορυφαίος νεαρός παίκτης του γαλλικού Πρωταθλήματος κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς. Γεννημένος στη Μασσαλία, ο combo guard ύψους 1.98μ. θεωρείται ένα από τα πιο «καυτά» ταλέντα του γαλλικού μπάσκετ. Βρίσκεται στη Λε Μαν από την ηλικία των 15 ετών και πέρυσι είχε αξιοσημείωτα ποσοστά ευστοχίας, με 52.7% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα.

Φέτος, ο Μπαστιέν Γκρασόφ ξεκίνησε τη σεζόν με 17 πόντους στη νίκη επί της Γκραβελίν, γεγονός που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της ομάδας να επενδύσει πάνω του. Στα χνάρια του βαδίζει και ο 18χρονος Αφενί Κονιέ, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται σε πιο χαμηλή θέση στην ιεραρχία της ομάδας. Η διαχείριση και η επένδυση σε αυτούς τους νεαρούς παίκτες αποτελεί ζήτημα γνώσης του προπονητή της Λε Μαν, Ζιλιέμ Βιζάντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta