Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» και έκανε το 2/2 στη Handball Premier

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στο πρώτο ντέρμπι της φετινής Handball Premier, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 28-24. Ο αγώνας διεξήχθη στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση έκανε το 2/2 στις αναμετρήσεις της, συνεχίζοντας το θετικό της ξεκίνημα στη σεζόν.

Η επικράτηση της ΑΕΚ στο «Γ. Κασιμάτης»

Οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Handball Premier, μετά και την εκτός έδρας επικράτηση με 34-27 επί της Δράμας. Η νίκη αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς επιτεύχθηκε απέναντι σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές τους για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το ντέρμπι των δύο «Δικεφάλων» χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση και δυνατές μονομαχίες. Η ΑΕΚ κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, φτάνοντας στην επικράτηση. Η φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερη λόγω του νέου συστήματος διεξαγωγής της Handball Premier, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία σε κάθε αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του αγώνα: Από το προβάδισμα στην ανατροπή

Στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ διατηρούσε ένα προβάδισμα έως δύο γκολ. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προσπεράσει για πρώτη φορά στο 24ο λεπτό, όταν ο Σίνα σημείωσε το γκολ που έκανε το σκορ 11-10 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Τζωρτζίνης ανέβασε το προβάδισμα σε 12-11 για τον ΠΑΟΚ, πριν ο Μπάρος διαμορφώσει το 12-12, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμα του ενός γκολ μέχρι το 34ο λεπτό, με το σκορ να είναι 15-14. Η ΑΕΚ προσπέρασε ξανά με 16-15 με εκτέλεση πέναλτι από τον Τοριάνι, με τη συμπλήρωση του 35ου λεπτού. Λίγο αργότερα, οι Αιγύπτιοι Μοχάμεντ Γιασίν και Ομάρ Αχμέντ σκόραραν για τον ΠΑΟΚ, δίνοντας εκ νέου την πρωτοπορία στην ομάδα τους με 18-17 στο 38ο λεπτό.

Καθοριστική παρουσία και αμυντική λειτουργία

Η ΑΕΚ, με γκολ από τους Αραμπατζή, Σικολά και Βίστοροπ, κατάφερε να προηγηθεί με 20-18 στο 43ο λεπτό. Ακολούθησε μια νέα ισοπαλία, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 20-20. Από το 45ο λεπτό και μετά, οι «κιτρινόμαυροι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, έχοντας ως όπλο την αμυντική τους λειτουργία.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Ματέους Ντε Σόουζα είχε καθοριστική παρουσία, περιορίζοντας σημαντικά τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν μόλις ένα γκολ στα τελευταία οκτώ λεπτά του αγώνα, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της άμυνας της ΑΕΚ.

Το σερί που έδωσε τη νίκη και τα τελευταία λεπτά

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα σερί 4-0, προηγούμενη για πρώτη φορά με τέσσερα γκολ, κάνοντας το 24-20 στο 49ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλευόμενοι ένα αριθμητικό πλεονέκτημα για δύο λεπτά, μείωσαν σε 24-23 στο 52ο λεπτό. Ωστόσο, οι Κροάτες Κόβατσετς και Βίστοροπ σκόραραν για την ΑΕΚ, ανεβάζοντας το σκορ σε 26-23 στο 54ο λεπτό.

Ο Τεμελκόφσκι μείωσε σε 26-24 για τον ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά, ο Κουκουλάς πραγματοποίησε ένα καθοριστικό κλέψιμο και κέρδισε πέναλτι. Ο Ιάπωνας Χιρόκι Ματσουόκα το μετέτρεψε σε γκολ, κάνοντας το 27-24 στο 58:16, ενώ ο Ζεναντί διαμόρφωσε το τελικό 28-24. Τα πεντάλεπτα σκορ του αγώνα ήταν: 3-2, 5-3, 8-6, 9-8, 10-11, 12-12 (ημ.), 16-15, 17-18, 20-19, 24-20, 26-23, 28-24.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 2η αγωνιστική της Handball Premier περιλάμβανε και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο Ιωνικός Ν.Φ. επικράτησε του Διομήδη Άργους με 29-20, ενώ η Δράμα νίκησε τη ΧΑΝΘ με 37-29. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Άρη Νικαίας με το ευρύ 39-21, ο ΑΣΕ Δούκα επικράτησε του Ζαφειράκη Νάουσας με 34-31, και ο ΓΑΣ Κιλκίς νίκησε τον Αθηναϊκό με 32-28.

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: 1. Ολυμπιακός 4 βαθμοί, 2. ΑΕΚ 4 βαθμοί, 3. Διομήδης Άργους 2 βαθμοί, 4. Ζαφειράκης Νάουσας 2 βαθμοί, 5. Άρης Νικαίας 2 βαθμοί, 6. Ιωνικός 2 βαθμοί (με παιχνίδι λιγότερο), 7. ΑΣΕ Δούκας 2 βαθμοί, 8. ΓΑΣ Κιλκίς 2 βαθμοί, 9. Δράμα 1986 2 βαθμοί, 10. ΧΑΝΘ 0 βαθμοί, 11. Αθηναϊκός 0 βαθμοί, 12. ΠΑΟΚ 0 βαθμοί.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta