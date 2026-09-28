Κώστας Λίμα: Ακρωτηριασμός για τον 32χρονο ποδοσφαιριστή μετά από τροχαίο

Δραματικές στιγμές βιώνει ο 32χρονος ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα, καθώς υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί του πόδι μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη Ρόδο. Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του νησιού και τον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Το σοβαρό ατύχημα και οι συνέπειες

Ο Κώστας Λίμα, υιός της μεγάλης δόξας του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Παστίδας. Το συμβάν έλαβε χώρα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο που εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο 32χρονος αθλητής υποβλήθηκε άμεσα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του δεξιού του ποδιού, από το γόνατο και κάτω. Επιπλέον, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκαν και άλλα τραύματα, συγκεκριμένα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Συγκλονισμός στην τοπική κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο

Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού και του ακρωτηριασμού του Κώστα Λίμα έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στη Ρόδο. Η τοπική κοινωνία, καθώς και ο χώρος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, βρίσκονται σε κατάσταση αναστάτωσης εξαιτίας της τραγικής εξέλιξης.

Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τραγωδία έχει αγγίξει πολλούς, δεδομένης και της αναγνωρισιμότητας του πατέρα του, Νόνι Λίμα, ως σημαντικής μορφής του Πανιωνίου.

Αναβολή αγώνα για τον Αστέρα Παστίδας

Ως άμεση συνέπεια του τραγικού συμβάντος, ο Αστέρας Παστίδας, ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Κώστας Λίμα, προχώρησε στην αναβολή μιας προγραμματισμένης αναμέτρησης. Ο αγώνας με τη Ρόδο, ο οποίος είχε οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου, δεν θα διεξαχθεί στην αρχική του ημερομηνία.

Με πληροφορίες από: sportal.gr