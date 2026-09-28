Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ εξήρε τον Δημήτρη Κουρμπέλη για τον χαρακτήρα του

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά την πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ο ποδοσφαιριστής σημείωσε το μοναδικό γκολ στο ιστορικό διπλό της Ελλάδας επί της Γερμανίας, στο πλαίσιο του Nations League. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), Γιώργος Μπαντής, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Κουρμπέλη, εστιάζοντας όχι μόνο στις αγωνιστικές του επιδόσεις αλλά και στον ακέραιο χαρακτήρα του.

Η πρόσφατη διάκριση του Κουρμπέλη με την Εθνική

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αναδείχθηκε πρωταγωνιστής σε μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ που χάρισε στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας μια ιστορική νίκη. Η νίκη αυτή σημειώθηκε εκτός έδρας, στον αγώνα εναντίον της Γερμανίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Nations League. Η συγκεκριμένη επίδοση του Κουρμπέλη προσέλκυσε την προσοχή και αποτέλεσε αφορμή για δημόσιες εκδηλώσεις αναγνώρισης από τον χώρο του αθλητισμού.

Η συμβολή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον αγώνα αυτόν ήταν καθοριστική, καθώς το τέρμα του εξασφάλισε το θετικό αποτέλεσμα για την Εθνική. Αυτή η επιτυχία με το εθνόσημο αναμφίβολα ενίσχυσε τη θέση του παίκτη και την εκτίμηση προς το πρόσωπό του από την αθλητική κοινότητα, φέρνοντάς τον στο προσκήνιο για τις αγωνιστικές του ικανότητες.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαντή

Ο Γιώργος Μπαντής, ο οποίος κατέχει τη θέση του προέδρου στον ΠΣΑΠΠ, δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μπαντής εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ποδοσφαιριστή. Οι δηλώσεις του δεν περιορίστηκαν στην αγωνιστική του παρουσία και το γκολ που σημείωσε, αλλά επεκτάθηκαν και στον χαρακτήρα του Κουρμπέλη, τονίζοντας το ήθος του.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «φουσκώνει από χαρά όταν παιδιά σαν εκείνον παίρνουν ό,τι αξίζουν». Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Μπαντής θέλησε να υπογραμμίσει την αξία του Κουρμπέλη ως αθλητή και ως ανθρώπου, αναδεικνύοντας τις αρετές που τον συνοδεύουν από τα πρώτα του βήματα στον επαγγελματικό χώρο του ποδοσφαίρου.

Η ιστορία από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Μπαντής θυμήθηκε συγκεκριμένα περιστατικά από την αρχή της καριέρας του Δημήτρη Κουρμπέλη. Αναφέρθηκε στο καλοκαίρι του 2011, όταν ο ίδιος εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Εκείνη την περίοδο, ο Κουρμπέλης βίωνε την πρώτη του επαγγελματική προετοιμασία με την ομάδα της Τρίπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη της ποδοσφαιρικής του πορείας σε υψηλό επίπεδο. Ο Μπαντής ήταν παρών σε αυτή τη φάση της ζωής του Κουρμπέλη.

Από εκείνη την εποχή, ο κ. Μπαντής διατήρησε μια ιδιαίτερη ιστορία που αφορά τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Όταν ο νεαρός τότε ποδοσφαιριστής κέρδισε τα πρώτα του χρήματα από το ποδόσφαιρο, έκανε μια επιλογή που εντυπωσίασε τον πρόεδρο του ΠΣΑΠΠ. Αντί να προχωρήσει στην αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου, ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέλεξε να προσφέρει οικονομική βοήθεια στην οικογένειά του, η οποία διέμενε στο χωριό. Αυτή η πράξη υποδηλώνει την αφοσίωση και τη φροντίδα του προς τους οικείους του, θέτοντας τις ανάγκες τους πάνω από προσωπικές επιθυμίες.

Το ήθος και ο χαρακτήρας που παραμένουν αναλλοίωτα

Ο Γιώργος Μπαντής τόνισε στην ανάρτησή του ότι, παρά τα χρόνια που πέρασαν και τις αλλαγές που επήλθαν στη ζωή και την καριέρα του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο χαρακτήρας του παρέμεινε αναλλοίωτος. Από το 2011 και την πρώτη του επαγγελματική προετοιμασία στον Αστέρα Τρίπολης μέχρι σήμερα, ο ποδοσφαιριστής διατήρησε τις αρχές και τις αξίες του, γεγονός που τον καθιστά πρότυπο.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ δήλωσε ότι εκτιμά τον Κουρμπέλη για «ένα εκατομμύριο λόγους», όμως η συγκεκριμένη πράξη βοήθειας προς την οικογένειά του ήταν αυτή που του έμεινε πιο έντονα στη μνήμη από τότε. Ο Μπαντής υπογράμμισε ότι ο χαρακτήρας και το ήθος του Δημήτρη Κουρμπέλη θεώρησαν αυτή την επιλογή «φυσιολογική», αναδεικνύοντας έτσι την έμφυτη καλοσύνη και την αλτρουιστική του διάθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit