Αθηναϊκός: Νίκη στην πρεμιέρα του Athens Cup με εξαιρετική Φασούλα

Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά Athens Cup, καθώς στην πρεμιέρα του θεσμού επικράτησε της Μέχελεν. Η ομάδα του Βύρωνα πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, επιβάλλοντας τον ρυθμό της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 86-68 υπέρ του Αθηναϊκού, εξασφαλίζοντας την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Η κυριαρχία του Αθηναϊκού στην πρεμιέρα

Στον πρώτο αγώνα του Athens Cup, ο Αθηναϊκός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, ελέγχοντας πλήρως την αναμέτρηση απέναντι στη Μέχελεν. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ηλία Ζούρου, επέδειξε μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου, η οποία της χάρισε τη νίκη με διαφορά 18 πόντων.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στον Βύρωνα, όπου φιλοξενείται το τουρνουά, και ο Αθηναϊκός κατάφερε να μετατρέψει την έδρα του σε φρούριο, αποδεικνύοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα. Η επικράτηση με 86-68 αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για τον σύλλογο στην προσπάθειά του στο Athens Cup.

Οι διακριθείσες αθλήτριες

Στην αναμέτρηση με τη Μέχελεν, δύο αθλήτριες του Αθηναϊκού ξεχώρισαν για την επιθετική τους προσφορά. Η Μαριέλλα Φασούλα αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του αγώνα, σημειώνοντας συνολικά 19 πόντους, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Παράλληλα, η Πρινς στάθηκε άξια συμπαραστάτρια στην προσπάθεια της ομάδας, συνεισφέροντας σημαντικά με τους 17 πόντους που πέτυχε. Οι επιδόσεις των δύο παικτριών ήταν καθοριστικές για την επικράτηση του Αθηναϊκού στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Οι συνθέσεις και η παραγωγικότητα των ομάδων

Ο Αθηναϊκός παρατάχθηκε με τις εξής αθλήτριες και την αντίστοιχη συγκομιδή πόντων: Ράτζα 7, Χαιριστανίδου 5, Τσινέκε 11, Βαν ντερ Χορστ 2, Χρίστοβα 8, Παυλοπούλου 3, Γιακούμπστοβα 3, Λουκά 2, Πρινς 17, Παρκς 5, Φασούλα 19, Βανλού. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας είχε ο Ηλίας Ζούρος.

Από την πλευρά της Μέχελεν, η σύνθεση και οι πόντοι των παικτριών ήταν οι εξής: Νόρμπεργκ 3, Πάραμ 18, Ντεβαρεβάερε, Χαμπιάτου 3, Στάθις, Σάλιβαν 18, Μάλκοτς, Ρέσιμοντ 7, Νάουβίλερς 3, Καμπόνγκο, Χόιμπενς 5, Μπεν-Αμπντελκάντερ 11, Βιλτσίνσκας. Προπονητής της Μέχελεν ήταν ο Nτίελς.

Το επόμενο παιχνίδι στον Βύρωνα

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, ο Αθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι του στο Athens Cup. Η επόμενη αναμέτρηση έχει οριστεί για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και θα διεξαχθεί επίσης στον Βύρωνα, στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης.

Αντίπαλος του Αθηναϊκού σε αυτό το παιχνίδι θα είναι η ομάδα της USK Πράγας. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για τον Αθηναϊκό στο τουρνουά, μετά την επιτυχή εκκίνηση απέναντι στη Μέχελεν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta