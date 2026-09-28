Ο Κωστούλας διαθέσιμος για τον αγώνα της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία

Ο νεαρός διεθνής στράικερ της Μπράιτον, Κωστούλας, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον προπονητή Γιοβάνοβιτς ενόψει του αγώνα της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα, σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι κατάμεστο. Η είδηση αυτή έρχεται να προστεθεί στο κλίμα ενθουσιασμού, καθώς έχει ήδη καταγραφεί διπλό sold out για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Η επιστροφή του Κωστούλα στις επιλογές

Ο Κωστούλας, ο οποίος αγωνίζεται ως στράικερ για την αγγλική ομάδα της Μπράιτον, θα βρίσκεται πλέον στη διάθεση του προπονητή της εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η παρουσία του νεαρού διεθνούς ποδοσφαιριστή προσφέρει μία σημαντική επιπλέον επιλογή για την ελληνική ομάδα, καθώς πλησιάζει ο κρίσιμος αγώνας με την Ολλανδία.

Η διαθεσιμότητα του Κωστούλα είναι ένα θετικό νέο για το τεχνικό επιτελείο, καθώς ο παίκτης είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Γιοβάνοβιτς θα έχει τη δυνατότητα να τον υπολογίζει για την αναμέτρηση, αν και η τελική απόφαση σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του, είτε στην αρχική ενδεκάδα είτε ως αλλαγή, θα ληφθεί από τον ίδιο τον προπονητή.

Η αναμέτρηση της εθνικής στην Τούμπα

Η εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Ολλανδία, η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα της Τούμπας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος φιλάθλων, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.

Το γήπεδο της Τούμπας αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς έχει ήδη καταγραφεί διπλό sold out για τους επερχόμενους αγώνες της εθνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, η ζήτηση για εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη που εξαντλήθηκαν τόσο για το παιχνίδι με την Ολλανδία όσο και για την αναμέτρηση με τη Γερμανία, γεγονός που υπογραμμίζει την προσμονή των φιλάθλων για τις εμφανίσεις της ομάδας.

Ο τραυματισμός και η αποκατάσταση του Κωστούλα

Ο νεαρός Έλληνας φορ είχε υποστεί έναν τραυματισμό στο πόδι του, ο οποίος τον είχε θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα. Συγκεκριμένα, ο Κωστούλας χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο πόδι του, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που δέχθηκε. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής ομάδας με τη Σερβία.

Στην αναμέτρηση αυτή, η οποία έληξε με σκορ 1-2 υπέρ της Σερβίας, ο Μαξίμοβιτς ήταν ο παίκτης που προέβη στο μαρκάρισμα που οδήγησε στον τραυματισμό του Κωστούλα. Παρόλα αυτά, ο παίκτης έχει πλέον ανακάμψει και βρίσκεται σε θέση να ενισχύσει την εθνική ομάδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον προπονητή Γιοβάνοβιτς.

Η τελική απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Με τον Κωστούλα να είναι πλέον διαθέσιμος, ο προπονητής της εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καλείται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις για τη σύνθεση της ομάδας. Ο Γιοβάνοβιτς θα αξιολογήσει την κατάσταση του νεαρού στράικερ, καθώς και τις γενικότερες ανάγκες της ομάδας, πριν καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στην Ολλανδία.

Η απόφαση του προπονητή θα καθορίσει εάν ο Κωστούλας θα ξεκινήσει ως βασικός στον αγώνα της Πέμπτης ή αν θα αποτελέσει μία επιλογή από τον πάγκο. Η διαθεσιμότητα του παίκτη προσθέτει βάθος στο ρόστερ και ενισχύει τις επιθετικές επιλογές της εθνικής ομάδας για την κρίσιμη αναμέτρηση στην Τούμπα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta