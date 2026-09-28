Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην ενίσχυση της γραμμής των ψηλών του με την επικείμενη απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς η συμφωνία με τον «δικέφαλο» βρίσκεται στην τελική της φάση. Η προσθήκη του θεωρείται κίνηση που θα θωρακίσει σημαντικά τη ρακέτα της ομάδας.

Η συμφωνία και η άφιξη στη Θεσσαλονίκη

Για την επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ντονάτας Μοτιεγιούνας απομένουν πλέον μόνο τα τυπικά. Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, έχει απαντήσει καταφατικά στην πρόταση του συλλόγου.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετούνται, ώστε ο παίκτης να μπορέσει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της εβδομάδας, με την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου να είναι η ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί για την άφιξή του. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στη γραμμή των ψηλών του «δικεφάλου».

Σημαντική ενίσχυση για τον «δικέφαλο»

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τον ΠΑΟΚ, καθώς ενισχύεται με έναν έμπειρο ψηλό που έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας φέρνει μαζί του την εμπειρία από κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις.

Η προσθήκη του αναμένεται να προσφέρει λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στα ριμπάουντ, ειδικά στο πλαίσιο του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ αποκτά έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πορεία της ομάδας.

Η εμπειρία του Λιθουανού σέντερ στην Euroleague

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας διαθέτει πλούσια εμπειρία από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, την Euroleague. Έχει αγωνιστεί με τη φανέλα τριών διαφορετικών ομάδων σε αυτή τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός σέντερ έχει φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις κατά την περίοδο 2005-2009, της Μονακό από το 2021 έως το 2026, καθώς και του Ερυθρού Αστέρα τις σεζόν 2025-2026. Η παρουσία του σε αυτές τις ομάδες υπογραμμίζει την ποιότητα και την εμπειρία του.

Χαρακτηριστικά και προσφορά στο παιχνίδι

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Euroleague, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει καταγράψει αξιοσημείωτα στατιστικά. Ο μέσος όρος του ανέρχεται σε 8.2 πόντους ανά αγώνα, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει 3.7 ριμπάουντ και σχεδόν μία ασίστ σε κάθε αναμέτρηση.

Εκτός από την ικανότητά του στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι, ο Λιθουανός σέντερ διακρίνεται και για την ευχέρειά του στο σκοράρισμα από την περιφέρεια. Αυτό το χαρακτηριστικό του προσδίδει ευελιξία και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Οι επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, αναζητούσε το τελευταίο διάστημα έναν ψηλό παίκτη για να ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας. Στόχος του ήταν να βρει έναν αθλητή που θα μπορούσε να πλαισιώσει τους Μουρ και Αλεξάντερ.

Ο Τρινκιέρι επιθυμούσε μία καλύτερη επιλογή από τον Κλίφορντ Ομορούγι τη δεδομένη στιγμή, και φαίνεται πως βρήκε αυτό που έψαχνε στο πρόσωπο του Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός θεωρείται παίκτης υψηλού επιπέδου, ικανός να προσφέρει σημαντικές λύσεις σε σκορ και ριμπάουντ, ειδικά στις αναμετρήσεις του EuroCup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta