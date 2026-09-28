Η ΑΕΚ μπροστά σε ένα δίλημμα τερματοφύλακα ενόψει της επανέναρξης

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ, καθώς καλείται να επιλέξει τον τερματοφύλακα που θα υπερασπιστεί την εστία της ομάδας. Η επιλογή ανάμεσα στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και τον Θωμά Στρακόσα έχει αναδειχθεί σε ένα πραγματικό ντέρμπι, όπως επισημαίνει ο Βαγγέλης Αρναούτογλου. Ο Στρακόσα βρίσκεται σε διαδικασία επανένταξης μετά τον τραυματισμό του στον καρπό, ενώ ο Μπρινιόλι έχει καλύψει επιτυχώς το κενό, θέτοντας τον προπονητή σε σοβαρή σκέψη.

Η εντυπωσιακή παρουσία του Μπρινιόλι

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν περιορίστηκε στον ρόλο του αναπληρωτή κατά τη διάρκεια της απουσίας του Στρακόσα, αλλά αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή-σωτήρα για την ΑΕΚ. Ο Ιταλός τερματοφύλακας κάλυψε το κενό σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως αυτά κόντρα σε ΛΑΣΚ, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο, προσφέροντας πολύτιμη ασφάλεια στην άμυνα της ομάδας. Η παρουσία του έδωσε στον προπονητή του, Μάρκο Νίκολιτς, σημαντική τροφή για σκέψη.

Στο παιχνίδι με τον Βόλο, η ΑΕΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση από το πρώτο λεπτό, αντιμετωπίζοντας δοκάρι και δύο μεγάλες επεμβάσεις του Μπρινιόλι απέναντι στους Φουρτάδο και Κόμπα. Αυτές οι καθοριστικές στιγμές κράτησαν την ομάδα όρθια μέχρι να καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Ανάλογες σωτήριες επεμβάσεις είχαν καταγραφεί και στα ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, καθώς και με τη ΛΑΣΚ, όπου ο Μπρινιόλι συνέβαλε στην εξασφάλιση βαθμών.

Η επιστροφή του Στρακόσα και ο τραυματισμός

Ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες (MVP) της περσινής πρωταθληματικής σεζόν για την ΑΕΚ, βρίσκεται σε φάση επανένταξης μετά τον τραυματισμό του στον καρπό. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός θεωρείται από τους πιο ύπουλους για έναν τερματοφύλακα, καθώς αφορά το βασικό του «εργαλείο» και μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του.

Ακόμα και αν ο Στρακόσα είναι καλά στην υγεία του, η επιστροφή του θα γίνει χωρίς τον απαραίτητο ρυθμό αγώνων. Η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να τον πιέσει, με την ομάδα να δηλώνει ότι αν δεν δείχνει απόλυτα έτοιμος, δεν θα αγωνιστεί. Αυτό υπογραμμίζει την προσοχή που δίνεται στην πλήρη αποκατάσταση του παίκτη πριν την επιστροφή του στη δράση.

Το κρίσιμο δίλημμα του προπονητή

Η απόφαση για τον βασικό τερματοφύλακα ανήκει αποκλειστικά στον Μάρκο Νίκολιτς και θα κριθεί από τις ανάγκες της ΑΕΚ τις επόμενες εβδομάδες. Ένας τερματοφύλακας που αποδεικνύει ότι κάνει τη διαφορά, όπως ο Μπρινιόλι, δεν επιστρέφει εύκολα στον πάγκο, ακόμα και με την επάνοδο του βασικού.

Παρόλα αυτά, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει εκφραστεί με θερμά λόγια για τον Θωμά Στρακόσα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο «ανταγωνιστής» του είναι αυτός που δικαιούται τη φανέλα του βασικού. Ωστόσο, αυτά παραμένουν λόγια, καθώς η τελική επιλογή θα βασιστεί στην αγωνιστική ετοιμότητα και τις απαιτήσεις του επερχόμενου προγράμματος.

Το απαιτητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ

Το επερχόμενο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΑΕΚ καθιστά την επιλογή του τερματοφύλακα ακόμα πιο κρίσιμη, καθώς δεν επιτρέπει δοκιμές. Το πρώτο βήμα είναι ο αγώνας με τον ΟΦΗ στις 10 Οκτωβρίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα, ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με την ομάδα να παραμένει στην Αγγλία μέχρι το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο αγώνας με τον Ατρόμητο θα μεταφερθεί για αργότερα. Μετά τον Παναιτωλικό, ακολουθούν κολλητά παιχνίδια με αντιπάλους όπως ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Τα παιχνίδια που έπονται συγκαταλέγονται στα πιο απαιτητικά της σεζόν, γεγονός που καθιστά δύσκολη την είσοδο ενός παίκτη χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Λιγότερα ματς στο άμεσο διάστημα θα έδιναν στον Στρακόσα περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει πλήρως έτοιμος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta